Ladrones intentaron robar en la apertura de un bar, pero la policía llegó antes: hay dos detenidos

Intenso de robo en un bar de Palermo La secuencia del asalto fue documentada por las cámaras de seguridad.





"No hay plata, no hay nada", le comentaba la chica que estaba en la barra al delincuente, con la caja en mano."Que no va a haber plata la c... de tu madre", respondía repetidamente uno de los criminales, mientras el otro hurtaba varios objetos sueltos del establecimiento. "Te muestro lo que hay en la caja para que confíes en mí, pero no me hagas nada, por favor", imploraba la empleada para calmarlo mientras la apuntaba con un arma.



Sin embargo, la luz del día se asomo por la puerta. La policía ya estaba en las afueras del lugar. Primero, tantearon y solo la abrieron. Intentaron esconderse pero enseguida entró la seguridad al grito de "¡al piso, al piso!" y lograron frustrar el robo, que quedó en un tenso y peligroso momento de tan solo cinco minutos. Detuvieron a ambos ladrones y les incautaron un arma de fuego, más dos autos.