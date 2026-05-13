Ladrones intentaron robar en la apertura de un bar, pero la policía llegó antes: hay dos detenidos

En la calle Uriarte al 1600, asaltaron a unos empleados en el momento de apertura del establecimiento. Ante la falta de dinero, el momento se tensó mas de lo esperado, pero la seguridad llegó a tiempo para frustrar el hurto.
Una dramática mañana se vivió en un bar de Palermo. En la previa a su apertura, con los empleados únicamente en el establecimiento, dos delincuentes interceptaron el lugar. Estaban armados y exigían la recaudación de la caja, pero no había efectivo y la situación se volvió aún más tensa.
¡¿Vos me llamaste a la gorra, la c... de tu madre?!", le preguntaba violentamente el ladrón a uno de los chicos del bar, que lo negaba todo. La desesperación estaba de ambos lados. Los trabajadores, con el miedo por ser las víctimas, y la de los maleantes, con el apuro de no ser detenidos y escapar lo antes posible.
"No hay plata, no hay nada", le comentaba la chica que estaba en la barra al delincuente, con la caja en mano."Que no va a haber plata la c... de tu madre", respondía repetidamente uno de los criminales, mientras el otro hurtaba varios objetos sueltos del establecimiento. "Te muestro lo que hay en la caja para que confíes en mí, pero no me hagas nada, por favor", imploraba la empleada para calmarlo mientras la apuntaba con un arma.
Sin embargo, la luz del día se asomo por la puerta. La policía ya estaba en las afueras del lugar. Primero, tantearon y solo la abrieron. Intentaron esconderse pero enseguida entró la seguridad al grito de "¡al piso, al piso!" y lograron frustrar el robo, que quedó en un tenso y peligroso momento de tan solo cinco minutos. Detuvieron a ambos ladrones y les incautaron un arma de fuego, más dos autos.