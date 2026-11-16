Se viene el aguinaldo de diciembre para jubilados: quiénes lo cobran y las fechas de pago

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados del 4 al 9: viernes 11 de diciembre.

Quiénes tienen derecho a cobrar el aguinaldo de ANSES

El adicional alcanza a los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), sin importar el monto de sus haberes. También está contemplado para quienes reciben pensiones por fallecimiento, retiros por invalidez y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

A su vez, los titulares de Pensiones No Contributivas que tienen derecho a este concepto también percibirán la segunda cuota del SAC.

La situación es diferente para quienes cobran prestaciones sociales. La AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares del SUAF no incluyen el pago de aguinaldo.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES por el aguinaldo en diciembre

El medio aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el segundo semestre, sin contemplar los bonos extraordinarios.

Para diciembre de 2026, se proyecta una actualización del 2,17%, calculada sobre la inflación de octubre. Si se confirma ese porcentaje, el haber mínimo pasaría de $444.158,46 a aproximadamente $453.796,22.

Con esa referencia, quienes cobran la jubilación mínima recibirían $226.898,11 en concepto de aguinaldo. De esta manera, entre el haber mensual y el medio SAC, el ingreso bruto alcanzaría los $680.694,33.

A ese importe podría sumarse un bono extraordinario de hasta $70.000, aunque todavía resta conocer si el Gobierno mantendrá ese refuerzo y cuáles serán las condiciones para acceder.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Los beneficiarios pueden consultar cuánto cobrarán y verificar los conceptos incluidos en la liquidación a través de la plataforma oficial del organismo. Para ingresar, necesitan su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de Mi ANSES, deben dirigirse al apartado "Jubilaciones y Pensiones" y seleccionar "Consultar recibos de haberes". Allí encontrarán el detalle de los importes correspondientes a cada mes, incluidos el haber previsional, el aguinaldo, los descuentos y los adicionales que correspondan.

El mismo procedimiento se puede realizar desde la aplicación para celulares. En ese caso, hay que ingresar en la sección "Jubilación" y elegir "Consultar tu recibo de haberes". Además, la plataforma permite acceder a liquidaciones anteriores y solicitar una copia del comprobante por correo electrónico.