Alerta por el Fenta-Tusi, una mezcla letal que comenzó a circular en boliches

El Fenta-Tusi combina el llamado "tusi", una sustancia sintética conocida también como "cocaína rosa", que en realidad no es cocaína sino una mezcla de drogas como ketamina, MDMA, cafeína y otros compuestosù con fentanilo, un opioide sintético de altísima potencia. El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y su uso médico está estrictamente regulado por el riesgo extremo de sobredosis.

Especialistas advierten que la combinación resulta particularmente peligrosa porque mezcla efectos estimulantes y alucinógenos con un potente depresor del sistema nervioso central. Mientras el tusi puede generar euforia, desinhibición y excitación, el fentanilo provoca sedación profunda, depresión respiratoria y riesgo de paro cardiorrespiratorio. Esa interacción impredecible multiplica las posibilidades de intoxicaciones graves y muertes súbitas.

Según fuentes vinculadas a la prevención de adicciones, uno de los factores que favorece la rápida expansión del Fenta-Tusi es su bajo costo relativo. La dosis se vende a un precio menor que otras drogas sintéticas que circulan en el ambiente nocturno, lo que facilita el acceso, especialmente entre jóvenes que buscan efectos intensos sin pagar valores elevados. A esto se suma que muchos consumidores desconocen la presencia de fentanilo, creyendo que se trata sólo de tusi.

Preocupación en Boliches

La preocupación creció ante reportes de descompensaciones, pérdidas de conciencia y cuadros de extrema gravedad en boliches y fiestas privadas, donde el consumo se da en contextos de altas temperaturas, alcohol y deshidratación, factores que potencian los efectos tóxicos. En algunos casos, las víctimas debieron ser trasladadas de urgencia a hospitales con riesgo vital.

En diálogo con Diario Pöpular, Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, describió un escenario alarmante. "Estamos frente a una droga extremadamente peligrosa. El fentanilo no es una sustancia recreativa y su mezcla con drogas sintéticas convierte cada dosis en una ruleta rusa", señaló. Según explicó, el problema se agrava porque "quien la consume muchas veces no sabe qué está tomando ni en qué proporciones".

Efectos devastadores

Izaguirre advirtió que las consecuencias del consumo de Fenta-Tusi pueden ser inmediatas y devastadoras. Entre los efectos se registran depresión respiratoria, vómitos, convulsiones, pérdida total de conciencia, coma y muerte, incluso en consumidores jóvenes y sin antecedentes médicos. "No hay margen de error. Una mínima variación en la dosis puede ser fatal", remarcó.

Desde la Asociación Antidrogas también alertaron sobre el avance de estas sustancias en espacios recreativos durante el verano, cuando se multiplican las fiestas, los festivales y la circulación nocturna. "El ingreso de estas drogas en discotecas marca un cambio muy grave en el mercado ilegal, que apunta a productos más baratos, más fuertes y mucho más letales", sostuvo Izaguirre.

Mientras tanto, fuerzas de seguridad y organismos de control intensifican el monitoreo ante la posible expansión del Fenta-Tusi en distintos puntos del país. El temor central es que la combinación siga ganando terreno entre consumidores ocasionales, sin información ni conciencia del riesgo extremo que implica, en un contexto donde cada dosis puede tener consecuencias irreversibles.