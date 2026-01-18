Guillermo Tofoni llevó a la Justicia a Pablo Toviggino por amenazas

La denuncia se originó a partir de un posteo publicado por Toviggino en su cuenta de la red social X, donde difundió la imagen de un trozo de carne destrozado acompañado por el mensaje: “Que en paz descanses, el verso se terminó”.

Aunque horas más tarde el dirigente eliminó la publicación, Tofoni sostuvo que el hecho constituye una intimidación directa y confirmó que la acción judicial seguirá su curso.

Denuncia en Estados Unidos

El empresario también presentó una denuncia ante la Justicia de los Estados Unidos, donde expuso un presunto esquema de desvío de fondos detectado en el marco de un proceso de “discovery”. De acuerdo con esa presentación, se habrían identificado pagos por al menos 42 millones de dólares hacia empresas fantasma vinculadas a intermediarios que comenzaron a operar tras la salida de Tofoni del negocio.

El denunciante afirmó que hasta 2021 mantenía contratos vigentes con la AFA para la comercialización internacional de los derechos televisivos de la Selección, los cuales fueron rescindidos ese año. A partir de entonces, señaló, se incorporaron nuevos intermediarios, entre ellos firmas vinculadas a Javier Faroni, algunas de las cuales habrían sido constituidas apenas 30 días antes de recibir la aprobación del Comité Ejecutivo de la AFA, un dato que calificó como “al menos sospechoso”.

Ingresos de la AFA

Tofoni subrayó que estas maniobras se produjeron en un contexto de fuerte crecimiento de los ingresos de la AFA, impulsados por la obtención del Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima. Según detalló, ese éxito deportivo generó un salto significativo en los recursos provenientes de sponsoreo, derechos comerciales, venta de camisetas y acuerdos internacionales, incluso con casas de apuestas radicadas en mercados lejanos como Hong Kong.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es el uso de agencias de cobro para percibir ingresos de la AFA. “No existe a nivel internacional ninguna federación que utilice intermediarios para cobrar fondos propios”, afirmó Tofoni, quien recordó que durante la gestión de Julio Grondona los recursos ingresaban de manera directa a las cuentas de la entidad.

El empresario fue citado para declarar como testigo el próximo 2 de febrero ante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, instancia en la que adelantó que aportará documentación reunida en el país y en el exterior para reconstruir el destino del dinero. En ese marco, también cuestionó el silencio de los dirigentes de los clubes: “Están atrapados por miedo a sanciones deportivas o presiones políticas. Los clubes deberían preguntarse qué pasa con la plata”.