Alertan por 110 robos al día a choferes de apps, deliveries y repartidores de paquetes en el AMBA

También se detectaron bandas que simulan urgencias para vencer las precauciones del chofer. La Policía Federal informó acerca de una organización que solicitaba viajes con el argumento de trasladar a una persona ante una emergencia médica. Al llegar, los conductores eran emboscados y despojados de dinero y accesorios. La investigación mostró cómo se explotan la confianza y la necesidad de trabajar.

Para repartidores y mensajeros, el engaño puede comenzar con un pedido falso o una dirección inexistente. Al llegar, quedan expuestos al robo de la moto, el teléfono y los productos. Otros son interceptados en la calle o golpeados cuando intentan resistirse. Perder el vehículo de trabajo también significa quedarse sin la herramienta para generar ingresos.

El crimen del chofer Claudio Marcelo Killing, de 52 años, en Virrey del Pino, mostró hasta dónde puede llegar esa violencia. El trabajador acababa de recoger a una pasajera cuando dos hombres armados, en una moto, intentaron robarle la Renault Kangoo. Según la mujer, uno de los atacantes se colgó de la puerta y exigió el vehículo. Killing intentó escapar y le pidió a la pasajera que se agachara. Entonces recibió disparos.

Los asaltantes huyeron y el conductor, gravemente herido, perdió el control de la camioneta, que terminó volcada en una zanja. Cuando llegó la asistencia médica, el personal constató su muerte. La pasajera sobrevivió, aunque quedó en estado de shock.

El caso no es aislado. En el AMBA se investigaron ataques en serie y organizaciones que elegían a sus víctimas mediante aplicaciones. Las cuentas falsas y la obligación de acudir al punto marcado pueden ser aprovechadas para organizar el asalto. Algunos vehículos robados aparecen abandonados o son utilizados para cometer otros delitos.

Con 110 hechos diarios como promedio estimado, el problema exige respuestas coordinadas. El monitoreo permite dimensionar una violencia más que alarmante. Detrás de cada registro hay una persona que salió a trabajar. Para quienes viven de conducir o repartir, aceptar un viaje también supone exponerse a que el próximo destino sea una trampa.