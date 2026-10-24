La Policía de la Ciudad realizó dos allanamientos en propiedades vinculadas con una investigación por fraudes a cuentas bancarias y billeteras virtuales.
La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de nacionalidad china y secuestró más de $255 millones durante dos allanamientos en el barrio porteño de Monserrat, en el marco de una investigación por estafas bancarias y a billeteras virtuales denunciadas en la provincia de Chubut.
Los procedimientos se realizaron en dos propiedades ubicadas en Moreno al 1700, por pedido de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut y del Juzgado Nacional de Rogatorias. En uno de los inmuebles, los efectivos encontraron $255.503.840, US$2.200 y diversos dispositivos electrónicos.
La investigación se inició a partir de la denuncia de una persona damnificada en Chubut y se extendió a distintos puntos del país. En total, comprendió 50 allanamientos y 20 detenciones, dos de los procedimientos se llevaron adelante en la Ciudad de Buenos Aires.
Según se estableció durante las tareas investigativas, las víctimas habían sido engañadas mediante la creación de las denominadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como de billeteras virtuales. Estas cuentas eran utilizadas para recibir y canalizar los fondos provenientes de las maniobras fraudulentas.
Los investigadores determinaron que las cuentas involucradas habían sido creadas desde un mismo espacio físico. A partir de ese dato, orientaron las pesquisas hacia distintos inmuebles que presuntamente eran utilizados para concretar las estafas.
En uno de los domicilios allanados en Monserrat, la Policía secuestró, además del dinero, 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísters de tarjetas SIM. El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia.
La causa cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola. El organismo solicitó las medidas mediante un exhorto al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, que dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos electrónicos encontrados.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, en el marco de las actuaciones por las estafas denunciadas en Chubut.
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