Los investigadores determinaron que las cuentas involucradas habían sido creadas desde un mismo espacio físico. A partir de ese dato, orientaron las pesquisas hacia distintos inmuebles que presuntamente eran utilizados para concretar las estafas.

En uno de los domicilios allanados en Monserrat, la Policía secuestró, además del dinero, 22 teléfonos celulares, una tablet, un pendrive, tres notebooks, una computadora de escritorio y 13 blísters de tarjetas SIM. El hombre detenido quedó a disposición de la Justicia.

La causa cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola. El organismo solicitó las medidas mediante un exhorto al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, que dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos electrónicos encontrados.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, en el marco de las actuaciones por las estafas denunciadas en Chubut.