Choque entre un auto y un colectivo en Recoleta: dos heridos y un semáforo derribado

El choque provocó importantes complicaciones en el tránsito de la zona durante varias horas. El operativo de emergencia, el retiro de los vehículos dañados y las tareas para reparar el semáforo derribado afectaron la circulación en el cruce de las dos avenidas.

Agentes de tránsito organizaron desvíos provisorios y ordenaron la circulación en un sector donde confluyen varias líneas de transporte público y un intenso flujo de vehículos particulares.