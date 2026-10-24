Choque entre un auto y un colectivo en Recoleta: dos heridos y un semáforo derribado

El conductor del Volkswagen Gol quedó atrapado luego de un choque con un colectivo de la linea 108 y fue rescatado por los Bomberos de la Ciudad.
Un conductor y un colectivero resultaron heridos este sábado por la mañana tras el choque entre un Volkswagen Gol blanco y un interno de la línea 108 en el barrio porteño de Recoleta. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos terminaron sobre la vereda y derribaron un semáforo.
El accidente ocurrió en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe. Por motivos que todavía se investigan, los dos vehículos colisionaron y el conductor del automóvil quedó atrapado, por lo que debió ser rescatado por personal de los Bomberos de la Ciudad.
El automovilista fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández con diagnóstico presuntivo de fractura de cráneo y politraumatismos. El colectivero también sufrió politraumatismos y fue derivado al mismo centro asistencial.
Personal de la Policía de la Ciudad realizó peritajes en el lugar para determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis iniciales se analizan posibles fallas humanas, maniobras imprudentes o un presunto cruce de semáforo en rojo. Los investigadores aguardan el relevamiento de las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos para avanzar en la investigación.
El choque provocó importantes complicaciones en el tránsito de la zona durante varias horas. El operativo de emergencia, el retiro de los vehículos dañados y las tareas para reparar el semáforo derribado afectaron la circulación en el cruce de las dos avenidas.
Agentes de tránsito organizaron desvíos provisorios y ordenaron la circulación en un sector donde confluyen varias líneas de transporte público y un intenso flujo de vehículos particulares.
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