Alertan por 7.100 robos por día en comercios del AMBA

El dato estadístico surge de las causas que ingresan en las fiscalías del Área Metropolitana, en el marco de denuncias por robos y hurtos perpetrados en locales comerciales.

En torno al caso del comienzo, que causa verdadera conmoción, la víctima fue identificada como Gabriel Marcelo Cabrera, quien atendía el comercio ubicado en una zona residencial.

Al ingresar al local, la mujer encontró a su marido maniatado y amordazado, tendido en el interior del negocio, que además presentaba claros signos de haber sido revisado y revuelto, lo que reforzó la hipótesis de un asalto violento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, Cabrera habría sido sorprendido por uno o más delincuentes que ingresaron al almacén con fines de robo.

En ese contexto, el comerciante fue reducido, inmovilizado y posteriormente asesinado, aunque los investigadores aún trabajan para determinar la mecánica exacta del crimen, el momento en que se produjo el ataque y si la víctima intentó resistirse.

Efectivos policiales acudieron al lugar tras el llamado de la esposa y preservaron la escena para permitir el trabajo de los peritos.

En el comercio se realizaron tareas de levantamiento de rastros, análisis de huellas y relevamiento de elementos de interés para la causa, mientras que el cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, que permitirá establecer la causa precisa de la muerte.

Vecinos de la zona señalaron que el almacén era atendido desde hacía años por Cabrera, a quien describieron como una persona conocida y apreciada en el barrio.

El crimen generó un fuerte impacto entre los comerciantes y residentes, que expresaron su preocupación por la inseguridad y reclamaron mayor presencia policial.

La fiscalía interviniente ordenó además el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas cercanas al lugar, con el objetivo de reconstruir los movimientos previos y posteriores al ataque, así como identificar posibles vehículos o personas sospechosas. También se tomaron declaraciones testimoniales a vecinos y comerciantes de la zona para intentar establecer si alguien observó situaciones inusuales.

Hasta el momento no se informó oficialmente si los autores del hecho lograron llevarse dinero u otros objetos de valor, aunque los investigadores no descartan que el botín haya sido reducido y que el nivel de violencia empleado no guarde relación directa con lo sustraído.

El caso quedó caratulado como homicidio criminis causa, una figura que contempla penas de prisión perpetua, y se mantiene bajo investigación mientras continúan las diligencias para dar con los responsables. Desde el entorno de la víctima reclamaron justicia y el rápido esclarecimiento del crimen, en un nuevo episodio que vuelve a poner en foco la violencia contra pequeños comerciantes en el conurbano bonaerense.