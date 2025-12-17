Miramar: encontraron sin vida a la mujer que desapareció hace dos semanas

En base al medio local Canal 8, la mujer fue vista por última vez en el barrio Las Flores y padecía un estado de salud mental delicado con tendencias depresivas, tal como revelaron sus allegados.

El cuerpo sin vida se encontraba en un terreno emplazado en la intersección de 39 y 36, en horas del mediodía de este miércoles.

La investigación

La búsqueda inició el pasado 4 de diciembre, cuando Tolosa dejó atrás su domicilio, luego de una discusión familiar, incluso habría enviado un mensaje suicida antes de partir.

La mujer de 58 años, conductora de un programa de radio en la ciudad, fue vista última vez el pasado jueves 4 de diciembre en su casa, ubicada en el barrio Las Flores. Tolosa habría tenido una discusión con una de sus hijas -tiene tres mujeres y un varón, todos mayores de edad-, agarró sus cosas y se fue.

Su desaparición fue denunciada horas después a la policía local. Fuentes del caso aclararon que la mujer tiene antecedentes depresivos, por lo que desde esa misma noche comenzaron a buscarla intensamente.

La investigación se inició por el Destacamento Las Flores, en conjunto con la divulgación de Red Solidaria y en coordinación con la policía y vecinos que realizaron rastrillajes con perros, sumaron drones, analizaron cámaras de seguridad e incluyó tareas de Prefectura Naval.

Finalmente, el lamentable deceso fue noticiado por empleados municipales y se llevará adelante una autopsia para comprender la causa del deceso.