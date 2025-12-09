Inseguridad en AMBA: un gendarme mató a un delincuente que intentaba robarle

El hecho ocurrió en la intersección de Piran y Janner, cuando al menos cinco ladrones llegaron en dos autos (un Volkswagen Vento, y un Ford Focus) para robarle el vehículo a los hermanos Carlos Matías y Ariel Sebastián Galeano, ambos efectivos de Gendarmería Nacional, que estaban por ingresar a su domicilio.

De acuerdo con el parte policial, los asaltantes intentaron emboscar a las víctimas y se inició un enfrentamiento armado. En medio del intercambio de disparos, uno de los delincuentes, identificado como Kevin Escobar, de 22 años, cayó herido y murió pocos metros más adelante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Periódico Tapiales Hoy (@tapialeshoy)

Ariel Galeano recibió un tiro en la boca y su pareja, Nazarena Vanina Velázquez, de 25 años, fue baleada en el abdomen. Ambos fueron trasladados al Hospital Ballestrini, donde Velázquez permanece internada en grave estado.

Minutos después ingresó al mismo hospital un joven delivery, Sergio Alberto Alanis, de 24 años, quien sufrió una herida de bala en la pierna tras quedar atrapado en la línea de fuego. Se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó en manos de la UFI Temática de Homicidios Departamental, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, que caratuló el caso como “homicidio agravado en grado de tentativa, criminis causae” y “robo calificado por el uso de armas y por ser cometido en lugar poblado y en banda”. Equipos del GTO continúan trabajando en la zona para identificar y detener a los ladrones que escaparon.