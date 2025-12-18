Mar del Plata: un trapito atacó a un automovilista con un palo en plena calle

Según informaron medios locales, la víctima se encontraba reparando su vehículo estacionado sobre la calle Yrigoyen cuando fue increpada por un trapito. El joven vestía una remera blanca y tenía una herramienta en la mano, mientras que el agresor llevaba una campera gris, pantalón negro, una mochila al hombro y portaba dos palos.

Tal como se observa en las imágenes y videos que circularon posteriormente, ambos mantuvieron una discusión en plena vía pública que rápidamente escaló en violencia. En un momento, el trapito tomó uno de los palos y le propinó un fuerte golpe en la cabeza al automovilista, provocando alarma entre quienes se encontraban en el lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de mardelplataweb (@mardelplataweb_)

Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga corriendo por la calle Balcarce en dirección a la plaza. El joven intentó perseguirlo durante algunos metros, al igual que algunos transeúntes que se sumaron a la corrida, pero desistieron al advertir que el agresor ya había logrado escapar. Luego, la víctima regresó al lugar donde se encontraba su vehículo.

La municipalidad toma cartas en el asunto

La problemática vinculada a los trapitos es uno de los ejes centrales de las políticas de control del orden público que lleva adelante el Municipio de General Pueyrredón. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) intervino en 7.618 denuncias realizadas por vecinos contra trapitos en lo que va del año.

Desde el Municipio recordaron que vecinos, transeúntes y automovilistas pueden denunciar situaciones irregulares relacionadas con disturbios, trapitos o cuidacoches a través del WhatsApp 223 3406177, disponible las 24 horas, con el objetivo de reforzar la seguridad y el orden en la vía pública.

En ese marco, el lunes pasado la Patrulla Municipal intervino ante un grupo de trapitos que se encontraba alcoholizado y bajo el efecto de drogas, generando disturbios en la vía pública. Durante una recorrida preventiva, agentes del CPM detectaron en Bolívar al 2800 a tres hombres y una mujer causando inconvenientes en la entrada de un edificio. Al ser identificados, se constató que consumían bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes en la calle.

Ante la actitud hostil adoptada por uno de los hombres hacia el personal municipal, se procedió a su aprehensión y a la confección del acta correspondiente por consumo de alcohol en la vía pública. Además, se solicitó la presencia de un móvil policial para labrar las actuaciones de rigor y trasladar al individuo a la Comisaría Primera.