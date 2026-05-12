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Con violencia, le roban el auto a una mujer frente a sus hijos en Lanus

La víctima acababa de estacionar frente a su casa cuando fue sorprendida por delincuentes que simulaban juntar cartones.

Una mujer fue víctima de un violento robo en la localidad bonaerense de Lanús cuando delincuentes le sustrajeron el auto mientras se encontraba junto a su bebé de un año y una sobrina de siete, el sábado por la tarde, acto que quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Según relató la víctima, identificada como Candela, acababa de estacionar frente a su vivienda cuando dos hombres que circulaban en moto con un carro cargado de cartones se acercaron al vehículo. Uno de ellos simuló buscar material reciclable y, en cuestión de segundos, la obligó a bajar del auto, le quitó las llaves y escapó con el vehículo.

Candela aseguró que los delincuentes actuaron con rapidez y que uno de ellos era menor de edad. “Me vieron indefensa porque estaba con los chicos”, contó la mujer sobre el episodio ocurrido alrededor de las 15.00, e indicó que en el asalto participaron un total de tres personas.

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La víctima describió el episodio como “muy traumático” y remarcó el miedo que le dejó la situación. el auto fue recuperado por la policía bonaerense unos 20 minutos después del atraco

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La mujer sostuvo además que la inseguridad en Lanús es cada vez más frecuente y explicó que vive con temor cada vez que sale o llega a su casa. “No podés salir con los chicos, si salís sola también estás con miedo, no es vida eso”, expresó.

Por último, contó que debió instalar cámaras con sensores de movimiento en su vivienda debido a los reiterados hechos de inseguridad en el barrio.Te tocan la puerta en todo momento, sobre todo a la noche. Nunca sabés si tu casa es la próxima en ser atacada”, concluyó.

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