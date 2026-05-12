Con violencia, le roban el auto a una mujer frente a sus hijos en Lanus

La víctima describió el episodio como “muy traumático” y remarcó el miedo que le dejó la situación. el auto fue recuperado por la policía bonaerense unos 20 minutos después del atraco

La mujer sostuvo además que la inseguridad en Lanús es cada vez más frecuente y explicó que vive con temor cada vez que sale o llega a su casa. “No podés salir con los chicos, si salís sola también estás con miedo, no es vida eso”, expresó.

Por último, contó que debió instalar cámaras con sensores de movimiento en su vivienda debido a los reiterados hechos de inseguridad en el barrio. “Te tocan la puerta en todo momento, sobre todo a la noche. Nunca sabés si tu casa es la próxima en ser atacada”, concluyó.