Robo en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos, medallas y raquetas

Este hecho de inseguridad tuvo lugar dos semanas después de que Juan Martín del Potro visitara a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. “Acá estamos, apoyando a Franco. Ojalá que pueda seguir haciendo lo que hizo todo el fin de semana”, había expresado el extenista en la previa de la competencia.

e8525352-fefe-4b51-8944-dabbeb25b45c La inseguridad golpeó a Juan Martín del Potro en su ciudad natal.

También hizo referencia a la aparición de Lionel Messi antes de la prueba en la que Colapinto finalizó en el séptimo lugar y logró su mejor resultado en la F1. “Leo (generó) un caos tremendo, Franco la semana pasada en Buenos Aires, también. Particularmente este GP es muy caótico”, sumó Del Potro.

“Cuando puedo viajo a ver la Fórmula 1 y hacer fuerza por Franco. Estuvimos con Rafa Nadal y con Leo, una mezcla de todo”, cerró la Torre de Tandil.

Del Potro, de 37 años, se retiró en 2022 luego de atravesar diferentes lesiones y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia; entre los logros más importantes de su campaña deportiva aparecen su título en el Abierto de Estados Unidos en 2009. Además, formó parte del equipo que obtuvo la Copa Davis en 2016.

Otros de sus momentos destacados fueron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde perdió la final contra el británico Andy Murray por 7-5, 4-6, 6-2 y 7-5, y la de bronce en Londres 2012. Aquella vez superó al serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-4.