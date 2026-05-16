Robo en la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos, medallas y raquetas

Los delincuentes ingresaron cuando no había nadie en la vivienda ubicada en el barrio Don Bosco de esa ciudad bonaerense. También robaron dinero en efectivo y joyas. El hecho fue descubierto por la madre del extenista.
El extenista Juan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil, su ciudad natal. Allí, un grupo de delincuentes ingresó a su casa y robó diversas pertenencias, entre ellas dinero en efectivo, trofeos, medallas, joyas y hasta algunas raquetas del exdeportista.
Según las autoridades locales, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa ubicada en el barrio Don Bosco, rompieron un ventanal y entraron para concretar el robo. La madre del extenista -Patricia Lucas- se percató de lo sucedido apenas regresó a su hogar y radicó la denuncia correspondiente.
Poco después, el personal policial se hizo presente en la casa, donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la vivienda.
De acuerdo con los primeros datos extraoficiales publicados por los medios locales, el grupo de delincuentes aprovechó el tiempo necesario para llevar adelante el robo. Esto hace suponer que contaba con información previa, además de no había nadie en el hogar al momento de ingresar.
Este hecho de inseguridad tuvo lugar dos semanas después de que Juan Martín del Potro visitara a Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. “Acá estamos, apoyando a Franco. Ojalá que pueda seguir haciendo lo que hizo todo el fin de semana”, había expresado el extenista en la previa de la competencia.
También hizo referencia a la aparición de Lionel Messi antes de la prueba en la que Colapinto finalizó en el séptimo lugar y logró su mejor resultado en la F1. “Leo (generó) un caos tremendo, Franco la semana pasada en Buenos Aires, también. Particularmente este GP es muy caótico”, sumó Del Potro.
“Cuando puedo viajo a ver la Fórmula 1 y hacer fuerza por Franco. Estuvimos con Rafa Nadal y con Leo, una mezcla de todo”, cerró la Torre de Tandil.
Del Potro, de 37 años, se retiró en 2022 luego de atravesar diferentes lesiones y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia; entre los logros más importantes de su campaña deportiva aparecen su título en el Abierto de Estados Unidos en 2009. Además, formó parte del equipo que obtuvo la Copa Davis en 2016.
Otros de sus momentos destacados fueron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, donde perdió la final contra el británico Andy Murray por 7-5, 4-6, 6-2 y 7-5, y la de bronce en Londres 2012. Aquella vez superó al serbio Novak Djokovic por 7-5 y 6-4.