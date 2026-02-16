Policiales |

Asaltaron y golpearon al músico Daniel "Alambre" González en Caballito: le robaron sus guitarras

El reconocido artista fue atacado por una pareja que simuló ser vecina, lo redujo en el ascensor y le desvalijó el departamento ubicado en Avenida Avellaneda al 100. Sus colegas y seguidores impulsan una colecta solidaria.

Daniel "Alambre" González fue víctima de un violento robo en su departamento de Caballito, donde lo ataron, lo golpearon y le sustrajeron instrumentos y dinero. El hecho ocurrió cerca de las 4.30 del domingo en un edificio de la avenida Avellaneda al 100, cuando dos personas se hicieron pasar por inquilinos y lograron ingresar junto a él.

Según fuentes policiales, lo amenazaron en el ascensor con un arma y lo obligaron a subir a su vivienda. Una vez dentro, lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron antes de revisar el departamento y llevarse dos guitarras eléctricas, pedales, el celular y efectivo. Entre los objetos robados estaba su guitarra principal, una Telecaster que el músico describía como “un Frankenstein” por la combinación de piezas y a la que le atribuía un fuerte valor sentimental.

ADEMÁS: Declaró el acusado de atropellar y matar a una joven en La Plata: qué dijo

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo del fiscal Marcelo Ruilopez, interviene en la causa y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, que permanecen prófugos. Desde el entorno del guitarrista señalaron que se encuentra fuera de peligro, aunque con golpes producto del ataque.

En paralelo, colegas y seguidores impulsaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos” para ayudarlo a recuperar sus herramientas de trabajo. El alias difundido para colaborar es alambreyamigos, a nombre de Paula Delfina Chelle. También pidieron estar atentos ante posibles intentos de venta de los instrumentos sustraídos en plataformas digitales.

colecta alambre gonzalez
La colecta solidaria lanzada en ayuda de Daniel “Alambre” González.

La colecta solidaria lanzada en ayuda de Daniel “Alambre” González.

Alambre González, de 69 años, es una figura histórica del blues y el rock argentino. Integró la banda MAM junto a los hermanos Mollo y compartió escenario con artistas como Pappo, David Lebón y Raúl Porchetto. Su trayectoria lo convirtió en uno de los guitarristas más respetados de la escena local.

ADEMÁS: Cuántos paros hizo la CGT en lo que va del gobierno de Javier Milei

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados