Asaltaron y golpearon al músico Daniel "Alambre" González en Caballito: le robaron sus guitarras

Según fuentes policiales, lo amenazaron en el ascensor con un arma y lo obligaron a subir a su vivienda. Una vez dentro, lo golpearon, lo ataron y lo amordazaron antes de revisar el departamento y llevarse dos guitarras eléctricas, pedales, el celular y efectivo. Entre los objetos robados estaba su guitarra principal, una Telecaster que el músico describía como “un Frankenstein” por la combinación de piezas y a la que le atribuía un fuerte valor sentimental.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo del fiscal Marcelo Ruilopez, interviene en la causa y solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables, que permanecen prófugos. Desde el entorno del guitarrista señalaron que se encuentra fuera de peligro, aunque con golpes producto del ataque.

En paralelo, colegas y seguidores impulsaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos” para ayudarlo a recuperar sus herramientas de trabajo. El alias difundido para colaborar es alambreyamigos, a nombre de Paula Delfina Chelle. También pidieron estar atentos ante posibles intentos de venta de los instrumentos sustraídos en plataformas digitales.

colecta alambre gonzalez La colecta solidaria lanzada en ayuda de Daniel “Alambre” González.

Alambre González, de 69 años, es una figura histórica del blues y el rock argentino. Integró la banda MAM junto a los hermanos Mollo y compartió escenario con artistas como Pappo, David Lebón y Raúl Porchetto. Su trayectoria lo convirtió en uno de los guitarristas más respetados de la escena local.