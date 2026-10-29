Así fue como encontraron el cuerpo de Nanci Godoy en los bañados de Corrientes

La búsqueda estuvo condicionada por las características del terreno, atravesado por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación abundante. En distintos sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos incluyeron recorridas a caballo, perros entrenados, helicópteros y drones. La presencia de camalotes dificultó las tareas de rastreo aéreo.

Otro obstáculo fue la falta de señal de telefonía celular, que complicó las comunicaciones entre los equipos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la docente. La ausencia de conectividad también provocó demoras en la notificación del hallazgo.

Cuando fue encontrado, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y alteraciones atribuidas a la acción del agua y la fauna del lugar. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense (IMF), donde se realizó la autopsia para establecer la causa y la fecha aproximada de la muerte.

La investigación judicial continúa con cinco personas detenidas y con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora; y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.

Los resultados de la autopsia y los estudios sobre el bolso encontrado cerca del cadáver se incorporarán a la causa junto con las demás pruebas reunidas por los investigadores. Esos elementos forman parte de las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen de la docente rural.