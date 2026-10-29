Así fue como encontraron el cuerpo de Nanci Godoy en los bañados de Corrientes

Un video muestra el hallazgo de la docente rural en un potrero de difícil acceso, a 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba. El cadáver estaba semisumergido y cerca había un bolso con sus pertenencias.
Un video difundido en las últimas horas muestra el momento en que la Policía encontró el cuerpo de Nanci Godoy, la docente rural asesinada en Corrientes. El cadáver estaba semisumergido en el agua, en un sector de bañados y vegetación densa del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina, cerca de la estancia El Curupí.
En las imágenes, registradas por uno de los agentes que participó del operativo, se observa cómo los policías ingresan al potrero y se acercan al cuerpo. A pocos metros encontraron un bolso azul con pertenencias de la víctima, entre ellas su teléfono celular. El hallazgo se produjo en una zona que todavía no había sido rastrillada durante la búsqueda.
El lugar está ubicado a unos 2,5 kilómetros de la escuela donde trabajaba Godoy y presenta importantes dificultades de acceso. Se trata de un antiguo potrero rodeado de pantanos, donde la profundidad del agua habría obligado a los efectivos a desplazarse a caballo. El cuerpo fue localizado por el policía Pablo Aguirre.
En la filmación también se observa el momento en que uno de los agentes encuentra lo que parecería ser una prenda de vestir negra. El aislamiento del sector queda reflejado en las imágenes, que muestran un área alejada de los caminos habituales y con escasa presencia de actividad humana.
La búsqueda estuvo condicionada por las características del terreno, atravesado por extensos bañados, zonas anegadas y vegetación abundante. En distintos sectores no hay caminos transitables para vehículos convencionales, por lo que los operativos incluyeron recorridas a caballo, perros entrenados, helicópteros y drones. La presencia de camalotes dificultó las tareas de rastreo aéreo.
Otro obstáculo fue la falta de señal de telefonía celular, que complicó las comunicaciones entre los equipos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la docente. La ausencia de conectividad también provocó demoras en la notificación del hallazgo.
Cuando fue encontrado, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y alteraciones atribuidas a la acción del agua y la fauna del lugar. Los restos fueron trasladados al Instituto Médico Forense (IMF), donde se realizó la autopsia para establecer la causa y la fecha aproximada de la muerte.
La investigación judicial continúa con cinco personas detenidas y con prisión preventiva. Ireneo Felipe Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio; Rosa Leguizamón, por homicidio simple como coautora; y Ernesto Ezequiel Bordón, por falso testimonio.
Los resultados de la autopsia y los estudios sobre el bolso encontrado cerca del cadáver se incorporarán a la causa junto con las demás pruebas reunidas por los investigadores. Esos elementos forman parte de las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del crimen de la docente rural.
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