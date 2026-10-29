Ocho años de prisión para Aníbal Lotocki: la Corte Suprema dejó firme la pena

Al revisar el caso, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años de prisión al incorporar el delito de estafa. Además, elevó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara de Casación confirmó la condena. Frente a esa resolución, la defensa del cirujano estético presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que finalmente fue declarado inadmisible.

La causa llegó al máximo tribunal en cuatro oportunidades, según los antecedentes del proceso: las primeras intervenciones estuvieron vinculadas con cuestiones previas al juicio, la tercera se relacionó con la condena inicial y la última correspondió al planteo que ahora fue rechazado.

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja de la defensa y dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico.

En paralelo, Lotocki es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 17 por el homicidio de Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió después de una intervención realizada en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO).

En ese mismo proceso también se analizan las lesiones graves denunciadas por otras dos mujeres. En tres denuncias adicionales por lesiones, el médico fue sobreseído por prescripción, según los antecedentes informados.