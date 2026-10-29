Ocho años de prisión para Aníbal Lotocki: la Corte Suprema dejó firme la pena

Aníbal Lotocki recibió una condena de ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra cuatro pacientes, que quedó firme tras una decisión de la Corte Suprema.
El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa y confirmó la pena por estafa y lesiones graves a cuatro pacientes. El médico también afronta un juicio por la muerte de un hombre.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión para el médico Aníbal Lotocki por los delitos de estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. La decisión se tomó luego de que el máximo tribunal declarara inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Con esta resolución, quedó confirmada la pena que había sido ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2025.
La causa investigó procedimientos médicos en los que Lotocki colocó microesferas de polimetilmetacrilato (PMMA), un material utilizado en determinados productos de relleno, en zonas del cuerpo donde su aplicación estaba contraindicada y en cantidades superiores a las recomendadas. Según lo establecido en el expediente, las intervenciones provocaron granulomas y lesiones en las cuatro pacientes.
En febrero de 2022, el Tribunal Oral había condenado al médico a cuatro años de prisión por las lesiones ocasionadas. Sin embargo, la fiscalía y las querellas apelaron la sentencia y solicitaron una pena mayor, mientras que la defensa pidió la absolución.
Al revisar el caso, la Sala III de la Cámara de Casación amplió la condena de cuatro a ocho años de prisión al incorporar el delito de estafa. Además, elevó de cinco a diez años la inhabilitación para ejercer la medicina.
En abril de 2025, la Sala II de la Cámara de Casación confirmó la condena. Frente a esa resolución, la defensa del cirujano estético presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, que finalmente fue declarado inadmisible.
La causa llegó al máximo tribunal en cuatro oportunidades, según los antecedentes del proceso: las primeras intervenciones estuvieron vinculadas con cuestiones previas al juicio, la tercera se relacionó con la condena inicial y la última correspondió al planteo que ahora fue rechazado.
En paralelo, Lotocki es juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 17 por el homicidio de Christian Zárate, un paciente de 50 años que murió después de una intervención realizada en abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO).
En ese mismo proceso también se analizan las lesiones graves denunciadas por otras dos mujeres. En tres denuncias adicionales por lesiones, el médico fue sobreseído por prescripción, según los antecedentes informados.
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