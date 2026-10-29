El Jurado consideró probado que Salmain omitió declarar una sanción disciplinaria en 33 concursos judiciales entre 2016 y 2024.

El Jurado determinó que, entre 2016 y 2024, el magistrado se inscribió en 33 concursos para la designación de jueces ante el Consejo de la Magistratura sin informar aquel antecedente, la finalización de su empleo ni la sanción disciplinaria. Una de esas postulaciones le permitió acceder al juzgado federal de Rosario.

Los integrantes del tribunal consideraron que la omisión fue consciente, dado que la cesantía constituía un antecedente relevante para evaluar su admisibilidad en los concursos y su idoneidad para ejercer la magistratura.

En el fallo, remarcaron la importancia de la transparencia en los procesos de selección judicial: “La veracidad de lo que un juez declara bajo juramento sobre su propia trayectoria es condición de la confianza pública en la que descansa su permanencia en el cargo”.

La sentencia también examinó una acusación relacionada con un presunto pago de 200.000 dólares para favorecer a un fideicomiso mediante una resolución judicial que habría permitido transferir 10 millones de dólares a cuentas en el exterior.

El Jurado de Enjuiciamiento desestimó ese cargo porque los hechos continúan bajo investigación penal. La resolución no equivale a una declaración de inocencia sobre esa acusación, sino que distingue entre la evaluación disciplinaria del magistrado y una causa penal que todavía no concluyó.

Salmain había sido procesado en esa investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato.

Quiénes integraron el tribunal

La decisión fue adoptada por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

La acusación contra Salmain fue impulsada por el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre.