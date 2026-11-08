Moreno: asesinaron a un bebé de 10 meses durante un presunto ajuste de cuentas narco

Un bebé de apenas 10 meses murió tras recibir un disparo en la ingle durante un ataque armado contra una vivienda del asentamiento 1 de Marzo, en la localidad de Trujui.
Un brutal ataque a tiros ocurrido en el partido bonaerense de Moreno terminó con un bebé de apenas 10 meses asesinado y su hermana de 10 años herida. El episodio se registró durante la noche del sábado en el asentamiento 1 de Marzo, ubicado en la localidad de Trujui, y los investigadores sospechan que se trató de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.
Según las primeras informaciones, un grupo de desconocidos se acercó a una precaria vivienda del barrio y efectuó varios disparos en medio de la oscuridad. Los proyectiles estaban dirigidos contra una casilla habitada por un hombre con antecedentes penales, quien resultó ileso, pero algunas balas impactaron en una construcción lindera donde se encontraban los dos menores junto a su familia.
El bebé recibió un disparo en la zona de la ingle que le provocó heridas de extrema gravedad, mientras que su hermana sufrió lesiones en el brazo izquierdo y en la espalda.
Tras el ataque, ambos fueron trasladados de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Trujui. Pese a los esfuerzos médicos, el pequeño murió mientras era intervenido quirúrgicamente.
Fuentes de la investigación señalaron que el proyectil habría comprometido la arteria femoral, aunque la causa definitiva del fallecimiento será establecida mediante la autopsia ordenada por la Justicia.
Por su parte, la niña permanece bajo atención médica y, según indicaron los profesionales, sus heridas no ponen en riesgo su vida.
La oscuridad y las condiciones del asentamiento complicaron las primeras tareas policiales. Los efectivos que llegaron al lugar debieron utilizar linternas y teléfonos celulares para iluminar el sector y acceder a la vivienda atacada.
La principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas narco, aunque los investigadores todavía intentan establecer el móvil del ataque y determinar quiénes efectuaron los disparos.
La causa quedó en manos del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien trabaja junto a efectivos de la DDI local para identificar y localizar a los agresores.
El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se esperan nuevos procedimientos en las próximas horas para avanzar con la investigación.
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