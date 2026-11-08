Moreno: asesinaron a un bebé de 10 meses durante un presunto ajuste de cuentas narco

Fuentes de la investigación señalaron que el proyectil habría comprometido la arteria femoral, aunque la causa definitiva del fallecimiento será establecida mediante la autopsia ordenada por la Justicia.

Por su parte, la niña permanece bajo atención médica y, según indicaron los profesionales, sus heridas no ponen en riesgo su vida.

La oscuridad y las condiciones del asentamiento complicaron las primeras tareas policiales. Los efectivos que llegaron al lugar debieron utilizar linternas y teléfonos celulares para iluminar el sector y acceder a la vivienda atacada.

La principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas narco, aunque los investigadores todavía intentan establecer el móvil del ataque y determinar quiénes efectuaron los disparos.

La causa quedó en manos del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien trabaja junto a efectivos de la DDI local para identificar y localizar a los agresores.

El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y se esperan nuevos procedimientos en las próximas horas para avanzar con la investigación.