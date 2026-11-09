El intruso a la misa del Papa tenía un arma y tecnología militar en su departamento

La Policía Federal secuestró 43 equipos de comunicación, una Bersa 9 milímetros con 65 balas, computadoras reforzadas y documentación falsa en la vivienda de Tomás Natenzon, de 25 años.
En el allanamiento al departamento de Tomás Natenzon, el joven de 25 años detenido por intentar infiltrarse en el operativo de seguridad de la misa del papa León XIV, se encontró un arma, y tecnología de uso policial y militar, así como documentación falsa para hacerse pasar como policía.
En su vivienda de Palermo, la Policía Federal secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 65 balas, 43 equipos de comunicación trunking, computadoras reforzadas, dispositivos de análisis de radiofrecuencia y documentación falsa.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de equipos de trunking, sistemas de comunicación utilizados por fuerzas policiales y militares durante sus operativos. También encontraron siete computadoras, entre ellas dos Panasonic Toughbook, modelos con carcasas reforzadas diseñadas para soportar condiciones extremas. El material quedó incorporado a la causa para determinar qué uso les daba Natenzon y con qué finalidad tenía ese equipamiento.
El inventario del procedimiento incluyó además una placa policial presuntamente falsa, una patente diplomática apócrifa, otra correspondiente a un radioaficionado y un parche policial que coincide con el rango de oficial ayudante. Los efectivos también secuestraron dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet y distintos documentos. Entre ellos apareció una copia de la credencial vaticana que el detenido llevaba el día del arresto, donde figuraba como “director de infraestructura y trunking”.
Natenzon había sido detenido a las 10.30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y a pocos metros del escenario central de la misa. Circulaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba ser la de un vehículo oficial y llevaba consigo cuatro equipos de comunicación. Cuando fue interceptado por los efectivos, aseguró ser bombero voluntario y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa.
Además, tenía colgada una credencial con su fotografía y la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, con la que habría intentado justificar su presencia en una zona restringida. El hallazgo de una copia del documento durante el allanamiento reforzó las sospechas sobre la preparación de una identificación para acceder al dispositivo de seguridad. La investigación busca establecer si los equipos y las credenciales falsas estaban vinculados con un plan para vulnerar el operativo.
La causa está en manos de la jueza federal María Romilda Servini y se investiga por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. Después de su detención, la magistrada ordenó que Natenzon permaneciera incomunicado. El joven continúa alojado en una celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, a la espera de ser trasladado a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria.
En esa misma dependencia policial también permanece detenido Damián Giles, el albañil de Villa Rosa acusado de amenazar al Papa. Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores intentan determinar el origen y la finalidad del arsenal tecnológico encontrado en el departamento de Natenzon, además de establecer si existe alguna conexión entre esos elementos y el intento de infiltración durante la misa de León XIV.
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