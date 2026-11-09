El intruso a la misa del Papa tenía un arma y tecnología militar en su departamento

Natenzon había sido detenido a las 10.30 en el cruce de la avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y a pocos metros del escenario central de la misa. Circulaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba ser la de un vehículo oficial y llevaba consigo cuatro equipos de comunicación. Cuando fue interceptado por los efectivos, aseguró ser bombero voluntario y presentó una autorización de circulación que resultó ser falsa.

Los equipos que le secuestraron al hombre que intentó infiltrarse en la misa del Papa (Foto: PFA).

Además, tenía colgada una credencial con su fotografía y la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, con la que habría intentado justificar su presencia en una zona restringida. El hallazgo de una copia del documento durante el allanamiento reforzó las sospechas sobre la preparación de una identificación para acceder al dispositivo de seguridad. La investigación busca establecer si los equipos y las credenciales falsas estaban vinculados con un plan para vulnerar el operativo.

La causa está en manos de la jueza federal María Romilda Servini y se investiga por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. Después de su detención, la magistrada ordenó que Natenzon permaneciera incomunicado. El joven continúa alojado en una celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, a la espera de ser trasladado a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria.

En esa misma dependencia policial también permanece detenido Damián Giles, el albañil de Villa Rosa acusado de amenazar al Papa. Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores intentan determinar el origen y la finalidad del arsenal tecnológico encontrado en el departamento de Natenzon, además de establecer si existe alguna conexión entre esos elementos y el intento de infiltración durante la misa de León XIV.