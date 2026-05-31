Crimen de Agostina Vega: quién es el único detenido y sospechoso en la causa

2026_05_260530940 Claudio Barrelier conocía a Agostina Vega, porque había sido pareja de su madre.

Crimen de Agostina Vega: ¿quién es Claudio Barrelier?

Tiene 33 años y meses atrás fue denunciado por privación ilegítima de la libertad. El caso surgió cuando una mujer salió de la casa del hombre desnuda y pidiendo ayuda. Después de 20 días en prisión, la Justicia lo liberó mediante el pago de una fianza y medidas restrictivas.

Barrelier es barra brava del club Instituto de Córdoba y su casa, según contaron vecinos al comienzo de la causa, era utilizada como lugar de encuentro cuando el equipo jugaba de visitante, momentos en los que a veces se cortaba la calle. Acerca de su trabajo, era empleado del área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, pero tras el conocimiento de la acusación fue apartado de ese puesto.

Agostina y Claudio se conocían. El hombre había sido pareja de Melisa Heredia, su madre, pero tras finalizar relación continuaron siendo amigos, por lo que durante tres años la menor siguió manteniendo un vínculo. De ahí que los investigadores consideran que la adolescente fue engañada al recibir una invitación para “hacerle una sorpresa a su madre”, y así lograr que fuera hasta ese domicilio, donde creen que fue asesinada.