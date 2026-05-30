Caso Agostina Vega: el padre sostuvo que hay más personas implicadas

Gabriel Vega afirmó que el único detenido por la desaparición de su hija de 14 años no habría actuado solo y reclamó que quienes tengan datos relevantes los aporten a la Justicia.
Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida desde hace una semana en Córdoba, apuntó contra la madre de la menor y sostuvo que podría tener información relevante para la investigación. “Si tiene más información que la diga y que se haga cargo”, expresó mientras continúa la búsqueda de la joven y permanece detenido Gabriel Barrelier como principal sospechoso.
El hombre aseguró que el detenido no habría actuado solo y consideró que existen otras personas involucradas en el caso. “Para mí tiene ayuda, no actuó solo. Hay gente implicada”, afirmó, al tiempo que pidió que todos aquellos que puedan aportar datos colaboren para esclarecer la desaparición de su hija.
Vega relató que se encontraba en Merlo cuando ocurrió la desaparición y que fue informado de la situación por el padrino de Agostina el domingo 25 de mayo. Según contó, regresó a Córdoba al día siguiente y comenzó una búsqueda paralela para reunir información sobre Barrelier, ante la falta de respuestas que, según indicó, recibía por otras vías.
En ese contexto, aseguró haber conseguido el contacto del detenido y mantener una conversación cuya grabación fue incorporada como prueba. “Dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina”, manifestó.
El padre de la adolescente remarcó que su único objetivo es hallar a su hija y que no le interesan otras disputas personales. “Lo único que quiero es que Agostina aparezca y que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada”, sostuvo durante una entrevista televisiva.
También señaló que participó activamente en la búsqueda de información sobre el entorno del sospechoso. Según relató, recorrió distintos sectores donde Barrelier mantenía vínculos y colaboró con los investigadores en las tareas que derivaron en su detención.
Al referirse a la madre de Agostina, evitó nombrarla directamente, pero cuestionó las relaciones que habría mantenido con personas vinculadas al principal acusado. En ese sentido, se preguntó por qué la menor habría estado en contacto con individuos que, según afirmó, tenían antecedentes y situaciones judiciales previas.
Finalmente, reiteró su pedido para que cualquier persona que posea información la aporte a la causa. “Pido que digan la verdad. Y las personas que están implicadas, si fueron responsables de alguna cosa, que se hagan cargo. Así vamos a encontrar a Agostina”, concluyó.
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