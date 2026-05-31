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El fiscal confirmó la muerte de Agostina Vega

Raúl Garzón, responsable de la investigación judicial de la muerte de la menor dio una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. En la causa hay un único detenido: Claudio Barrelier, allegado a la familia de la víctima.

Durante una tensa conferencia de prensa, el ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón confirmaron que fueron hallados -en descampado del barrio Ampliación Ferreyra-, restos humanos, que, “en un 98 por ciento corresponden” a Agostina Vega y confirmó que en la causa hay un único detenido: Claudio Barrelier, allegado a la madre de la víctima.

“No digo que son (los restos) en un cien por ciento, porque debo esperar a que las pericias técnicas me lo confirmen, pero lamentablemente debo anunciar esto, dijo el fiscal Garzón quien, además, dio una serie de detalles sobre el crimen que conmoviò a los cordobeses y a todo el país.

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Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía siete días en Córdoba, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía siete días en Córdoba, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

"Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, aseguró Garzón ante la prensa.

"A Agostina se la buscó en todo el país, más allá de que el epicentro de la investigación era Córdoba capital”, destacó el funcionario judicial. “No hay peor situación que la de un desaparecido. Este hallazgo nos permite empezar el duelo, con profundo dolor y respeto”, agregó.

ADEMÁS: Hallaron muerta a Agostina Vega en Córdoba

Un solo detenido

Por otra parte, el fiscal señaló: “creemos que fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier (de 33 años), quien por el momento negó cualquier vinculación en torno a la muerte de la adolescente de 14 años."

Garzón ratificó que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor”.

Detenido: : Claudio Barrelier

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Barrelier admitió que Agostina Vega usó el celular en su casa.

Barrelier admitió que Agostina Vega usó el celular en su casa.

El lugar del hallazgo

El predio donde fue encontrada la adolescente es una extensa área de pastizales de más de 200 hectáreas ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba. Durante las últimas jornadas se había convertido en el principal foco de búsqueda debido a una serie de evidencias que vinculaban al sospechoso con ese sector de la ciudad.

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