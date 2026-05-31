El fiscal confirmó la muerte de Agostina Vega

"A Agostina se la buscó en todo el país, más allá de que el epicentro de la investigación era Córdoba capital”, destacó el funcionario judicial. “No hay peor situación que la de un desaparecido. Este hallazgo nos permite empezar el duelo, con profundo dolor y respeto”, agregó.

Un solo detenido

Por otra parte, el fiscal señaló: “creemos que fue asesinada en la casa del detenido”, Claudio Barrelier (de 33 años), quien por el momento negó cualquier vinculación en torno a la muerte de la adolescente de 14 años."

Garzón ratificó que “el sospechoso tiene antecedentes penales”, y que en un allanamiento de su vivienda “se encontraron pruebas de amplio valor”.

Detenido: : Claudio Barrelier

casoagostina Barrelier admitió que Agostina Vega usó el celular en su casa.

El lugar del hallazgo

El predio donde fue encontrada la adolescente es una extensa área de pastizales de más de 200 hectáreas ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba. Durante las últimas jornadas se había convertido en el principal foco de búsqueda debido a una serie de evidencias que vinculaban al sospechoso con ese sector de la ciudad.

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