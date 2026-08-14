Violencia de género en La Plata: ella denunció que él la quemó con agua hirviendo, la encerró y prendió fuego la casa

El hecho ocurrió en una vivienda de Tolosa. La víctima, de 38 años, sufrió lesiones en las piernas y denunció que su pareja intentó incendiar el domicilio. El hombre fue detenido y luego liberado.
Una mujer denunció haber sufrido un grave episodio de violencia de género dentro de su vivienda en Tolosa, partido de La Plata. De acuerdo con su relato, su pareja la habría mantenido encerrada, le arrojó agua hirviendo sobre las piernas y posteriormente intentó provocar un incendio en el domicilio. El hombre fue detenido, aunque horas después recuperó la libertad.
El hecho ocurrió el jueves en una casa ubicada sobre la calle 3 bis, entre 512 y 513. Hasta ese lugar acudieron efectivos policiales luego de recibir una alerta a través del 911.
Cuando los agentes ingresaron al domicilio, encontraron a la mujer con heridas en una de sus piernas. Según declaró ante los policías, su pareja, de 40 años, la habría retenido contra su voluntad y, durante el episodio, le arrojó agua hirviendo.
Después de la agresión, el hombre habría intentado prender fuego la casa. Según informó el medio 0221, las llamas no se extendieron por toda la propiedad, aunque provocaron daños en el sector de ingreso y afectaron dos sillones.
El acusado todavía se encontraba dentro del domicilio cuando arribó la Policía, por lo que fue reducido y trasladado a una dependencia policial.
La investigación fue caratulada, en principio, como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”. La causa contempla tanto la denuncia realizada por la mujer como los daños registrados en la vivienda y el hallazgo de un elemento que habría sido encontrado por los efectivos, aunque no trascendieron mayores precisiones.
En el expediente intervienen la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial de turno del Departamento Judicial La Plata.
Luego de analizar la situación, el juez interviniente avaló el procedimiento policial y resolvió liberar al hombre, en el marco de lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal.
Según la resolución, se consideró que se trataba de un delito de carácter “leve” y que no existían elementos para considerar que el acusado pudiera obstaculizar el avance de la investigación.
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