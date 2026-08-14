Violencia de género en La Plata: ella denunció que él la quemó con agua hirviendo, la encerró y prendió fuego la casa

El acusado todavía se encontraba dentro del domicilio cuando arribó la Policía, por lo que fue reducido y trasladado a una dependencia policial.

La causa y la decisión de la Justicia

La investigación fue caratulada, en principio, como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”. La causa contempla tanto la denuncia realizada por la mujer como los daños registrados en la vivienda y el hallazgo de un elemento que habría sido encontrado por los efectivos, aunque no trascendieron mayores precisiones.

En el expediente intervienen la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial de turno del Departamento Judicial La Plata.

Luego de analizar la situación, el juez interviniente avaló el procedimiento policial y resolvió liberar al hombre, en el marco de lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal.

Según la resolución, se consideró que se trataba de un delito de carácter “leve” y que no existían elementos para considerar que el acusado pudiera obstaculizar el avance de la investigación.