Crimen en Dock Sud: un adolescente de 15 años mató de una puñalada a un joven de 26

La víctima fue atacada durante una pelea en la puerta de una barbería. El menor fue detenido y quedó bajo intervención de la Justicia Penal Juvenil
Un joven de 26 años murió tras ser apuñalado durante una pelea con un adolescente de 15 en la puerta de una barbería de Dock Sud, partido de Avellaneda. El menor fue detenido poco después del ataque y quedó a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 13, en un comercio ubicado sobre Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, donde la víctima, identificada como Rodrigo Zubich, se encontraba trabajando y conversando con otro joven.
De acuerdo con la investigación, el adolescente ingresó al lugar y comenzó a gritarle e insultarlo, además de desafiarlo a pelear. La discusión continuó en el exterior del comercio, donde ambos protagonizaron un enfrentamiento.
En medio de la pelea, el menor habría sacado un cuchillo y apuñalado a Zubich en el tórax. Tras el ataque, escapó del lugar.
El joven fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, pero la gravedad de la herida provocó su muerte poco después de ingresar al centro de salud.
Luego del crimen se desplegó un operativo para localizar al sospechoso. Finalmente, efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron detener al adolescente, quien quedó a disposición de la Justicia.
Por tratarse de un menor de edad, la investigación quedó en manos del fuero especializado en Responsabilidad Penal Juvenil. La fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Avellaneda-Lanús, intervino en la causa.
El adolescente quedó imputado por homicidio simple. A pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías N°2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad.
La investigación continúa para establecer con precisión cómo se inició la pelea y reconstruir los momentos previos al ataque.
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