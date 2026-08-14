Crimen en Dock Sud: un adolescente de 15 años mató de una puñalada a un joven de 26

El joven fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, pero la gravedad de la herida provocó su muerte poco después de ingresar al centro de salud.

Detuvieron al adolescente tras el ataque

Luego del crimen se desplegó un operativo para localizar al sospechoso. Finalmente, efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron detener al adolescente, quien quedó a disposición de la Justicia.

Por tratarse de un menor de edad, la investigación quedó en manos del fuero especializado en Responsabilidad Penal Juvenil. La fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Avellaneda-Lanús, intervino en la causa.

El adolescente quedó imputado por homicidio simple. A pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías N°2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo se inició la pelea y reconstruir los momentos previos al ataque.