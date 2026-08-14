La Corte dejó firme la condena a 24 años y seis meses para un entrenador de fútbol

Según el fiscal, el entrenador aprovechaba las carencias afectivas y materiales de los chicos para establecer un vínculo de confianza y conseguir que mantuvieran silencio.

La investigación determinó que Medina había abusado y amenazado a tres menores durante el período analizado. De acuerdo con la acusación, les realizaba regalos que incluían celulares y camisetas de fútbol con el objetivo de garantizar que no contaran lo ocurrido. Una de las víctimas intentó suicidarse después de los abusos.

Uno de los episodios involucró a un niño de 11 años, a quien Medina le ofreció dinero y llevó hasta una zona aislada del barrio. Allí, según se estableció en el juicio, lo acostó sobre el pasto e intentó forzarlo. El menor se resistió y horas después relató lo sucedido a su madre.

Durante su alegato, Abraldes sostuvo que el entrenador buscaba ocupar el lugar de una figura paterna para acercarse a chicos que carecían de ese vínculo. También señaló que Medina llegó a decirles que tenía una enfermedad en la cabeza que solo podía curarse si uno de ellos mantenía relaciones sexuales con él.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 lo encontró culpable de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación, en grado de tentativa, y de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado, además de corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación.

Cuatro años después de la condena, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal revisó el fallo y confirmó la pena. La defensa presentó entonces un recurso de queja ante la Corte Suprema y planteó una supuesta violación del principio de inocencia y la aplicación del beneficio de la duda, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible y dejaron firme la condena.