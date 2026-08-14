La Corte dejó firme la condena a 24 años y seis meses para un entrenador de fútbol

Nelson Darío Medina fue condenado por abusar sexualmente de tres alumnos menores de edad a los que entrenaba en una cancha del Barrio 31.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 24 años y seis meses de prisión contra Nelson Darío Medina, un profesor de fútbol condenado por abusar sexualmente de tres alumnos menores de edad a los que entrenaba en una cancha del Barrio 31, en Retiro.
El máximo tribunal rechazó por “inadmisibles” los recursos presentados por la defensa de Medina, que actualmente tiene 50 años, y permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre 2011 y 2015 y fueron denunciados en 2018, mientras que en 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 dictó la sentencia luego de analizar distintas pruebas incorporadas al expediente.
Entre los elementos considerados por el tribunal estuvieron las declaraciones de las víctimas realizadas mediante Cámara Gesell, informes psicológicos y psiquiátricos, testimonios de vecinos, la versión del acusado y el alegato de la fiscalía.
Justamente el fiscal Sandro Abraldes sostuvo durante el juicio que Medina “llevaba adelante una estrategia de seducción y silenciamiento: utilizaba la manipulación y un sistema de supuestas recompensas y reconocimientos”.
Según el fiscal, el entrenador aprovechaba las carencias afectivas y materiales de los chicos para establecer un vínculo de confianza y conseguir que mantuvieran silencio.
La investigación determinó que Medina había abusado y amenazado a tres menores durante el período analizado. De acuerdo con la acusación, les realizaba regalos que incluían celulares y camisetas de fútbol con el objetivo de garantizar que no contaran lo ocurrido. Una de las víctimas intentó suicidarse después de los abusos.
Uno de los episodios involucró a un niño de 11 años, a quien Medina le ofreció dinero y llevó hasta una zona aislada del barrio. Allí, según se estableció en el juicio, lo acostó sobre el pasto e intentó forzarlo. El menor se resistió y horas después relató lo sucedido a su madre.
Durante su alegato, Abraldes sostuvo que el entrenador buscaba ocupar el lugar de una figura paterna para acercarse a chicos que carecían de ese vínculo. También señaló que Medina llegó a decirles que tenía una enfermedad en la cabeza que solo podía curarse si uno de ellos mantenía relaciones sexuales con él.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 lo encontró culpable de abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la educación, en grado de tentativa, y de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado, además de corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación.
Cuatro años después de la condena, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal revisó el fallo y confirmó la pena. La defensa presentó entonces un recurso de queja ante la Corte Suprema y planteó una supuesta violación del principio de inocencia y la aplicación del beneficio de la duda, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible y dejaron firme la condena.
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