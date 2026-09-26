Bandas de delincuentes usan drones para asaltar casas y vender droga

El antecedente más llamativo tiene casi una década. En marzo de 2017, en José León Suárez, la Policía desbarató una banda que utilizaba un dron para vigilar un punto de venta de drogas. Fueron secuestradas 2.500 dosis de cocaína, marihuana, armas y el aparato. Los investigadores descubrieron además que el dispositivo era utilizado para realizar entregas a clientes, una suerte de “delivery” aéreo.

El fenómeno continuó y, en los últimos años, los drones también fueron incorporados a investigaciones contra el narcomenudeo en distintos puntos del AMBA. En La Matanza, durante una investigación de hace pocos días, se utilizó un dron termográfico junto con un helicóptero para localizar un punto de venta.

Para Izaguirre, el escenario puede ser todavía más complejo cuando la tecnología queda en manos de organizaciones de mayor estructura. El especialista mencionó al Comando Vermelho, una de las principales facciones criminales de Brasil con conexiones en nuestro país, y sostuvo que sus integrantes cuentan con entrenamiento para utilizar drones en el tráfico y la venta de drogas. Según afirmó, esos aparatos pueden emplearse para transportar estupefacientes, armas y dinero, además de vigilar a las fuerzas de seguridad.

En Brasil, además, se detectaron integrantes del Comando Vermelho con sistemas para detectar drones y capacitaciones para operadores, según investigaciones recientes. “Acá son muchos los grupos narco que están utilizando los mismos sistemas”, dijo Izaguirre.

El alerta también aparece en las villas y barrios populares del AMBA, donde se concentran numerosos puntos de venta de droga. Izaguirre comentó que allí los drones pueden funcionar como una alarma aérea para anticipar movimientos policiales y proteger los búnkers. La tecnología aérea puede convertirse en un sistema para anticipar operativos.

Para el experto, el desafío suma otro capítulo por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina. “Quién lo va a proteger de estas mafias”, señaló. El dispositivo de seguridad tiene previsto operativos en Buenos Aires, Luján y Claypole.

La evolución marca un cambio en la inteligencia criminal: el viejo “campana” que permanecía horas observando una casa puede ser reemplazado por una cámara que sobrevuela el objetivo. El desafío pasa ahora también por detectar la tecnología que utilizan las bandas para mirar, anticiparse y moverse sin ser vistos.