Ofrecían galletas con marihuana con un megáfono y fueron detenidos por la policía

La preocupación siguió creciendo cuando personas cercanas a Bunge la reconocieron en un video correspondiente a un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) durante los festejos por la Fiesta de la Primavera.

La joven Bunge había sido detenida junto a su pareja, Gonzalo "Sarca" Bermúdez, influencer y referente del freestyle de Villa Carlos Paz.

Según informó la FPA, ambos promocionaban con un megáfono la venta de "galletas locas", productos elaborados con marihuana en inmediaciones del estadio Arena. La detención se produjo sobre avenida Atlántico durante los festejos del Día de la Primavera.

Después del procedimiento, los efectivos allanaron una vivienda ubicada en calle Dr. Cabred al 1700, en barrio Los Inquilinos, donde residía la detenida.

En el lugar secuestraron dosis de marihuana y elementos que, según los investigadores, serían utilizados para el fraccionamiento de sustancias.

Además, realizaron otro allanamiento en una vivienda de calle Santa Rosa al 2500, en la ciudad de Córdoba, vinculada a Bermúdez. Durante el operativo encontraron 1.234 gramos de marihuana y 563 gramos de brownies con cannabis sativa.

La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz. Tanto Bunge como Bermúdez quedaron vinculados a una causa por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.