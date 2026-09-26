Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 26 de septiembre

La jornada tendrá cielo mayormente nublado y temperaturas agradables, mientras que las lluvias llegarán durante el domingo y se mantendrán durante los próximos días.
El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presentará este sábado 26 de septiembre con cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias previstas durante la jornada. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima llegará a 24°C, con humedad moderada y viento leve del este-sudeste. Durante gran parte de la jornada se espera un ambiente templado y agradable.
El panorama cambiará desde el domingo 27, cuando aumentará la inestabilidad y habrá lluvias ligeras y moderadas en la Ciudad y sus alrededores. Las temperaturas se moverán en un rango más fresco, con registros que podrían ubicarse entre los 10°C y 19°C, acompañados por una elevada humedad.
Las precipitaciones continuarán durante el lunes 28 y el martes 29, con cielo mayormente cubierto y un ambiente húmedo. Para el miércoles 30 se espera una mejora de las condiciones, con menor humedad, cielo más despejado y temperaturas más frescas, marcando el regreso de un escenario más estable en el área metropolitana.
En el norte y noreste argentino se espera una jornada cálida, con temperaturas máximas que alcanzarán los 35°C en algunas zonas. Predominarán condiciones de cielo entre algo y parcialmente nublado, con registros elevados especialmente en sectores de Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta y el norte de Santa Fe. Las mínimas se ubicarán, en general, entre los 12°C y 21°C.
En la zona central del país, el tiempo se presentará más templado, con máximas de entre 18°C y 29°C, según la provincia. Habrá mayor presencia de nubosidad en distintos sectores, aunque también se esperan momentos de cielo parcialmente soleado. En Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y áreas de Cuyo los registros serán más agradables, mientras que las mínimas estarán entre los 5°C y 13°C.
En la Patagonia, en tanto, continuará el ambiente frío, con máximas que en varios sectores no superarán los 14°C y mínimas cercanas a 0°C o bajo cero. Se espera cielo mayormente nublado en buena parte de la región, con condiciones más frías hacia el sur y temperaturas especialmente bajas en Santa Cruz y Tierra del Fuego.
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