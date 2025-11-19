Los padres de Loan Peña reclamaron a la Justicia que no se cierre la investigación

Ambos viajaron a Buenos Aires para participar de una audiencia clave en la Cámara de Casación Penal, donde se discute si el expediente continúa activo o si podría cerrarse parcialmente por “caducidad de la prueba”.

Durante la audiencia, los padres estuvieron acompañados por sus abogados, quienes plantearon que quieren evitar que se cierre la etapa de investigación pese a que la causa ya fue elevada a juicio.

“Es un delito permanente y Loan todavía no aparece. La investigación debe continuar”, señaló la abogada María Belén Ruso Cornara.

Mientras que rechazaron el intento de algunos imputados de derivar el expediente nuevamente a la justicia de la provincia de Corrientes.

“En la provincia se perdió tiempo y pruebas. La investigación empezó a funcionar recién cuando intervino la justicia federal”, advirtió la querella, que remarcó que el cambio de jurisdicción sólo favorecería a los acusados. La Cámara de Casación tiene ahora un plazo de cinco días para responder.

Amplio operativo en Corrientes

En Corrientes avanza un operativo inédito: el rastrillaje de cuatro lagunas dentro del predio de Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los detenidos en la causa.

La jueza federal Cristina Pozzer Penso ordenó un despliegue que involucra buzos especializados, drones, brigadas de Trata de Personas y equipos de la PFA, Prefectura, Policía provincial, SENASA, Defensa Civil y Bomberos.

Los trabajos comenzaron en una laguna de difícil acceso y podrían extenderse más de 20 días, según el clima. Luego, continuarán en otras tres zonas marcadas por testimonios y análisis previos.

La desaparición de Loan se produjo el 13 de junio de 2024, cuando el nene de cinco años estaba en un almuerzo con su familia y nadie volvió a verlo.

A pesar de los operativos de búsqueda y las múltiples hipótesis que manejó la Justicia, el paradero sigue siendo un misterio.

Los principales sospechosos siguen siendo los mismos: Antonio Benítez (38), Mónica del Carmen Millapi (35) y Daniel “Fierrito” Ramírez (49), quienes acompañaron a Loan durante esa tarde en la que desapareció.