Brutal robo al excampeón de TC Emanuel Moriatis en Panamericana

El hecho ocurrió el jueves por la tarde-noche cuando salió del Autódromo de Buenos Aires en moto a buscar a su hijo a fútbol, según contó el propio piloto en sus redes sociales. A la altura de Fondo de la Legua, por Martínez, motochorros lo sorprendieron y, para que frene la marcha, uno de los ladrones le disparó.

“Paro, tiro la moto al piso, empiezo a correr para atrás con mi mochila y ahí nuevamente me tiran un tiro a quemarropa. De casualidad, no me pegó”, relató Moriatis en el video publicado en su cuenta personal de Instagram.

El piloto señaló que le entregó la mochila con sus pertenencias y que los delincuentes se fugaron con la moto: “Quedé sin nada en la Panamericana. Por suerte un chico paró, Santiago, a quien le agradezco, y me dijo ‘vi lo que te pasó, que te puedo ayudar’ y me prestó su celular para avisarle a mi familia”.

Lo que le sorprendió a Moriatis es que, cuando volvían junto con Santiago, quien lo estaba llevando a su casa, encontraron la moto robada tirada en plena autopista.

“No entiendo. Te roban, te tiran dos tiros y después dejan la moto tirada. No lo podía creer, me subí y me volví a mi casa”, expresó con enojo.

Después de regresar a su domicilio, decidió radicar la denuncia, por lo que se acercó a una seccional, donde le informaron que no era su jurisdicción, pero le advirtieron que sabían del aumento de robo de motos en la Panamericana: “Fui hasta la comisaría donde me tocaba y me dicen ‘no hay cámaras, nada, imposible’. Es increíble, estamos en la mano de Dios”.

“Fue una locura”, expuso el piloto, quien destacó que grabó el video para advertir la situación a sus seguidores y que “tengan cuidado”.