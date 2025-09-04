Estafa a Horacio Pagani: piden que los detenidos vayan a juicio oral

Se trata de seis peruanos y una mujer argentina, cuyas identidades son Juan David Hermoza Arica (27), Wilton Viera Reyes (40), Jhasmin Anabell Daniel Cornejo (32), Marín Alexander More Gallo (48), Freddy Junior Arica Hidalgo (22) y Jesús Alberto Murillo Olivares (24) y Belén Jara, de 27 años.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°38, Juan Pedro Zoni, pidió ante la jueza Yanina Bernan, a cargo del Juzgado N°8 del mismo fuero, que los implicados sean enjuiciados por presunta asociación ilícita.

De acuerdo a la imputación, la organización cometió al menos seis estafas entre el 26 de agosto de 2023 y el 22 de abril pasado, al tiempo que se busca a otros cuatro prófugos.

La maniobra consistía en ofrecer un falso servicio para arreglar las supuestos inconvenientes en los autos -principalmente Totoya- y los delincuentes estafaban a las víctimas, de quienes llegaron a obtener un total de $10 millones.

image

Cómo actuaba la banda

A principios de abril, Pagani radicó una denuncia en la que sostenía que mientras conducía su vehículo, un hombre le advirtió que tenía un presunto desperfecto en una de las ruedas.

Cuando detuvo la marcha, otras dos personas se acercaron y se hicieron pasar como falsos mecánicos, simularon arreglar el problema y le cobraron $1.850.000 al periodista.

En este contexto, agentes de la División Investigaciones Comunales (DIC3) llevaron diversas tareas de campo mediante las cuales analizaron las cámaras de seguridad de la zona e identificaron a algunos de los integrantes y los lugares que frecuentaban.

Los efectivos de la Policía de la Ciudad dio con el paradero de dos de los involucrados, en tanto que los siguieron por algunas cuadras hasta arribar a Humberto Primo al 3200, en el barrio porteño de San Cristóbal, donde se encontraron con otros tres sospechosos que manipulaban un vehículo marca Toyota.

Tras corroborar que se trataba de otra aparente estafa, los oficiales intervinieron, procedieron a identificarlos y determinaron que eran peruanos, de entre 27 y 46 años. Los ladrones fueron sorprendidos in fraganti cuando querían engañar a un conductor de 67 años.

Al igual que en el caso de Pagani, el dueño del rodado destacó que uno de los miembros de la banda le avisó que había un inconveniente en el automóvil, por lo que le brindó su ayuda. Además, le solicitaron un adelanto de 5 mil pesos en efectivo a la espera de un "repuesto".

"En todos los episodios se verifican los elementos típicos del delito: la existencia de un ardid cuidadosamente diseñado (fingir un desperfecto vehicular, aparentar una reparación inmediata y exigir el pago de insumos o servicios inexistentes), la inducción en error de la víctima, y finalmente una disposición patrimonial perjudicial materializada en transferencias electrónicas o entregas en efectivo", explicó el fiscal Zoni en su pedido.