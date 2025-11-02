Caballito: detienen a un adolescente que planeaba una masacre en una escuela

El reporte desde Estados Unidos alertaba sobre un usuario en una red social que había manifestado su intención de realizar un tiroteo escolar. El Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA identificó al autor: un adolescente de 16 años con domicilio sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

El perfil del adolescente detenido

Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el joven mostraba una “marcada admiración por el régimen nacionalsocialista nazi” y “glorificaba a distintos atacantes múltiples”. Con la orden de la jueza María Romilda Servini, la PFA allanó el domicilio y secuestró un arsenal de elementos: varias réplicas de armas de fuego (pistolas, un revólver y un subfusil), dos cuchillos, municiones, gas pimienta, botellas tipo “molotov”, una carta de despedida ante un posible suicidio.

El detalle más escalofriante se encontró en la réplica del subfusil: tenía inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant (Nueva Zelanda), Anders Breivik (Noruega) y Rafael Solich (alias “Pan Triste”), autor de la masacre de Carmen de Patagones, que mató a tres de sus compañeros en el aula, hirió a otros cinco y fue declarado inimputable por la Justicia.

masacrecaballito1 La Policía Federal secuestró varias réplicas de armas de fuego en la casa del joven detenido.

Cómo era la masacre escolar que planeaba el adolescente

Los agentes también hallaron un escrito donde el joven describía su plan de ataque, previsto para este mes de noviembre. Entre otros detalles, contemplaba realizar una amenaza en un shopping cercano al colegio para crear una distracción. Luego, ingresaría a la escuela simulando ser policía, aislaría a los alumnos en las aulas y ejecutaría el tiroteo.

El adolescente quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica. La causa fue caratulada como “Intimidación pública”.

Los investigadores trazaron paralelismos entre ese esquema y el atentado cometido por Anders Breivik en Noruega en 2011, cuando el terrorista de extrema derecha detonó una bomba en Oslo y después abrió fuego en un campamento juvenil, asesinando a 77 personas.

El Ministerio de Seguridad destacó que la intervención internacional permitió “neutralizar a tiempo una posible tragedia” y mencionó la importancia de los mecanismos de cooperación entre el FBI y las autoridades argentinas para detectar riesgos en entornos digitales.