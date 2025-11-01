Cayeron los acusados de matar e incendiar la casa de una anciana en Villa Lugano

Los arrestos se llevaron a cabo en las localidades bonaerenses de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y Saladillo, tras una investigación de seis meses liderada por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11.

El incendio sospechoso

El caso se inició cuando personal de Bomberos se dirigió a una casa en Lisandro de la Torre y Aquino por un incendio. Una vez sofocado el fuego, hallaron a la víctima maniatada y sin vida.

Las pericias determinaron la existencia de tres focos provocados de forma intencional, lo que llevó a sospechar que se trataba de un homicidio encubierto.

Un vecino de la anciana

A partir del análisis de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, los investigadores detectaron un auto blanco del que descendieron dos individuos antes del incendio.

Uno de ellos resultó ser un vecino de nacionalidad paraguaya que solía visitar a la mujer y habría aprovechado su vínculo para ingresar a la casa con fines de robo.

Según fuentes policiales, tras cometer el robo y golpear a la víctima hasta causarle la muerte, los agresores intentaron simular un accidente incendiando la vivienda.

El primer sospechoso fue localizado junto al vehículo utilizado en Laferrere, mientras que el otro fue hallado prófugo en Saladillo con la colaboración de la policía local.

Ambos imputados quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados por el delito de homicidio criminis causa, una figura que prevé penas de prisión perpetua.