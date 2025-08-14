Policiales |

Caballito: video captó a una banda que intentó entrar a una casa

Ocho delincuentes quisieron meterse en una vivienda y escaparon cuando sonó la alarma de la propiedad. La Policía de la Ciudad llegó inmediatamente.

Una banda, integrada por ocho delincuentes, intentó entrar a robar a una casa del barrio porteño de Caballito y el frustrado hecho delictivo escena quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El episodio tuvo lugar este miércoles por la mañana en un domicilio ubicado en la calle Morelos al 500. Las cámaras de seguridad capturaron el accionar de los malhechores.

En el video se puede observar cómo se bajaron de dos camionetas y en fila comenzaron a caminar por la vereda, mientras que todos iban encapuchados, con gorros, guantes, bolsos y mochilas.

A plena luz del día, todos empezaron a dirigirse al mismo lugar y luego de abrir el portón de una casa, se metieron al jardín delantero.

Sin embargo, cuando uno de los delincuentes intentó abrir la puerta de entrada, comenzó a sonar la alarma y terminaron huyendo del lugar.

Video gentileza de El Trece

El testimonio de la hijas de los dueños de la casa

Paula, la hija de los dueños de la casa, tomo contacto con Mediodía Noticias, en la pantalla de El Trece, al contar cómo fue lo ocurrido. “Es re triste estar hablando de esto, pero siento la responsabilidad de hacerlo por los vecinos”, señaló en el noticiero.

“La impunidad es total porque pasó a las 10, cuando hay madres con chicos paseando, no te lo esperás. En la casa estaba mi mamá que trabaja mucho remoto”, detalló.

En tal sentido, explicó los motivos por los que los ladrones se fueron sin concretar el asalto. “Pasaron uno de los sensores que hacen que suene una alarma muy ruidosa, como la vecinal. Cuando mi mamá se acercó a las cámaras, ya no llegó a verlos porque se habían ido”, explicó.

También detalló que desde el servicio de seguridad la llamaron inmediatamente y como ella no alcanzó a atender el teléfono, alertaron directamente al 911.

En este contexto, llegó un patrullero de la Policía de la Ciudad a la zona. Para ese entonces, la banda de ladrones ya se había ido.

