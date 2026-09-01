Callejero Fino seguirá detenido y ordenaron peritar su celular

No es la primera vez que el artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, se ve involucrado en un hecho policial. En 2020, fue condenado a seis años de prisión por un robo. Apenas estuvo preso cinco meses en una cárcel, para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica.

Ese antecedente fue clave para que Callejero Fino, de 31 años, continúe detenido. De acuerdo con la decisión de la jueza Schemberger, existen riesgos de posible fuga y posible entorpecimiento de la investigación.

"No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar", reconoció el cantante, tiempo atrás, en una entrevista. Incluso, imaginó qué le diría al joven que era entonces: “Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”.

Asimismo, definió la cárcel como un punto de quiebre en su vida. “La música me salvó”, aseguró el referente de la cumbia RKT. “Si no caía preso, capaz que me moría. Caer preso fue un palazo en la boca. Me hizo un clic”, concluyó.