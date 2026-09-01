Callejero Fino seguirá detenido y ordenaron peritar su celular

Así lo decidió la jueza de la causa, que avaló el pedido del fiscal. El cantante de cumbia RKT está preso, junto a su primo, por portación ilegal de arma de guerra. Los antecedentes policiales complicaron su situación.
El cantante de cumbia RKT Callejero Fino continuará detenido por portación ilegal de arma de guerra, debido a que la jueza de Garantías María Soledad Schemberger avaló el pedido realizado por el fiscal Cosme Iribarren en las últimas horas. La decisión incluye el secuestro y el peritaje de su teléfono celular.
Junto con el artista, también seguirá arrestado su primo, Steven Joel Rica, que se encuentra imputado en la misma causa, informaron fuentes judiciales.
Callejero Fino, cuyo verdadero nombre es Simón Alvarenga, fue detenido el último domingo en un control vehicular en Villa La Ñata, distrito de Tigre. Allí, circulaba con su camioneta Volkswagen Amarok sin patente y llevaba una pistola Glock calibre .40, sin numerar. El artista y su acompañante dijeron que iban al cumpleaños de J Rei, pareja de la cantante María Becerra.
En un principio, el fiscal Iribarren había caratulado la causa como tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, al momento de la indagatoria, agravó la imputación a portación ilegal. Esto conlleva una pena más dura, con un mínimo de tres años de cárcel ante una posible condena. Esto es excarcelable.
No es la primera vez que el artista, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, se ve involucrado en un hecho policial. En 2020, fue condenado a seis años de prisión por un robo. Apenas estuvo preso cinco meses en una cárcel, para luego continuar con la pena bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica.
Ese antecedente fue clave para que Callejero Fino, de 31 años, continúe detenido. De acuerdo con la decisión de la jueza Schemberger, existen riesgos de posible fuga y posible entorpecimiento de la investigación.
"No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar", reconoció el cantante, tiempo atrás, en una entrevista. Incluso, imaginó qué le diría al joven que era entonces: “Si pudiera hablar con el Simón de antes, lo agarraría del cuello y me lo llevaría a casa con mamá y su hermana”.
Asimismo, definió la cárcel como un punto de quiebre en su vida. “La música me salvó”, aseguró el referente de la cumbia RKT. “Si no caía preso, capaz que me moría. Caer preso fue un palazo en la boca. Me hizo un clic”, concluyó.
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