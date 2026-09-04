Cuál es el municipio bonaerense al que la Justicia le pidió explicar cuánto recauda del campo

La Justicia ordenó al municipio presentar información sobre recaudación, obras, maquinaria y gastos vinculados con los caminos rurales.
El municipio de Rojas deberá informar cuánto recauda por las tasas rurales y qué parte de esos recursos destina al mantenimiento de los caminos.
El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín tras una presentación conjunta de tres entidades rurales.
Un juez le dio 45 días a la intendencia para informar cuánto recauda por las tasas rurales, cómo las calcula y qué recursos destina al mantenimiento de los caminos.
La Justicia ordenó al municipio bonaerense de Rojas que entregue información detallada sobre la recaudación de las tasas que pagan los productores rurales y el destino de esos fondos. La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín, a cargo del juez Juan Atilio Bazzani, luego de un reclamo presentado por la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, ambas de ese partido, y Coninagro.
El municipio tendrá 45 días para presentar la documentación e informar cuánto recaudó durante 2025 y 2026, cómo se calculan las tasas y qué recursos provenientes de la coparticipación nacional o provincial fueron destinados al mantenimiento de la red vial rural.
El pedido judicial incluyó información sobre las tasas de conservación, reparación y mejorado de la red vial, además de las correspondientes a seguridad e higiene y control de marcas y señales, informaron fuentes allegadas al caso .
La comuna también deberá precisar los costos utilizados para determinar esos tributos y detallar las tareas realizadas durante 2026. Tendrá que indicar qué superficie debe atender, qué cantidad de caminos rurales comprende la red y si los trabajos fueron realizados con personal y maquinaria municipales o mediante servicios tercerizados.
Además, deberá presentar información sobre los trabajadores afectados al servicio, sus salarios, sin datos personales, y el equipamiento utilizado, junto con su estado de conservación y los gastos de reparación y mantenimiento.
Rojas cuenta con una extensa red vial rural. Según las entidades del sector, el distrito tiene alrededor de 1200 kilómetros de caminos y unas 205.000 hectáreas productivas.
La presentación judicial surgió luego de que las entidades rurales consideraran insuficiente la información que habían recibido del municipio ante un pedido previo. El objetivo era conocer cuánto dinero se recauda a través de las tasas y qué proporción se utiliza efectivamente para los servicios vinculados con esos tributos.
Alberto del Solar Dorrego, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas, sostuvo que el problema central está relacionado con los recursos disponibles para realizar las obras. “El problema no es el cómo reparar los caminos rurales, sino el con qué”, afirmó.
Según los cálculos presentados por los productores, Rojas recauda alrededor de $2300 millones a través de la tasa vial. También estimaron que realizar tres intervenciones anuales sobre los aproximadamente 1200 kilómetros de caminos demandaría unos $1000 millones.
Carlos Marveggio, presidente de la Federación Agraria Argentina filial Rojas, señaló a la prensa que los productores pagan actualmente entre $25.000 y $30.000 por hectárea al año por la tasa vial.
Durante el proceso, la Municipalidad sostuvo que había cumplido parcialmente con el pedido y que parte de la información podía consultarse en su sitio web. El juez Bazzani consideró que esa respuesta no alcanzaba para satisfacer el requerimiento.
El fallo remarcó que la información pública debe ser “completa, adecuada, veraz y en tiempo oportuno”. También señaló que conocer cómo se aplican las tasas permite controlar la gestión y verificar la relación entre los recursos que se recaudan y los servicios para los cuales fueron establecidos.
Ahora, el municipio deberá reunir y entregar la documentación solicitada dentro del plazo fijado por la Justicia.
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