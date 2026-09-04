Cuál es el municipio bonaerense al que la Justicia le pidió explicar cuánto recauda del campo

El fallo fue dictado por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Junín tras una presentación conjunta de tres entidades rurales.

Además, deberá presentar información sobre los trabajadores afectados al servicio, sus salarios, sin datos personales, y el equipamiento utilizado, junto con su estado de conservación y los gastos de reparación y mantenimiento.

Rojas cuenta con una extensa red vial rural. Según las entidades del sector, el distrito tiene alrededor de 1200 kilómetros de caminos y unas 205.000 hectáreas productivas.

La presentación judicial surgió luego de que las entidades rurales consideraran insuficiente la información que habían recibido del municipio ante un pedido previo. El objetivo era conocer cuánto dinero se recauda a través de las tasas y qué proporción se utiliza efectivamente para los servicios vinculados con esos tributos.

Alberto del Solar Dorrego, vicepresidente de la Sociedad Rural de Rojas, sostuvo que el problema central está relacionado con los recursos disponibles para realizar las obras. “El problema no es el cómo reparar los caminos rurales, sino el con qué”, afirmó.

Según los cálculos presentados por los productores, Rojas recauda alrededor de $2300 millones a través de la tasa vial. También estimaron que realizar tres intervenciones anuales sobre los aproximadamente 1200 kilómetros de caminos demandaría unos $1000 millones.

Carlos Marveggio, presidente de la Federación Agraria Argentina filial Rojas, señaló a la prensa que los productores pagan actualmente entre $25.000 y $30.000 por hectárea al año por la tasa vial.

Las entidades rurales sostienen que Rojas recauda unos $2300 millones por la tasa vial y reclaman información sobre el destino de esos recursos.

Durante el proceso, la Municipalidad sostuvo que había cumplido parcialmente con el pedido y que parte de la información podía consultarse en su sitio web. El juez Bazzani consideró que esa respuesta no alcanzaba para satisfacer el requerimiento.

El fallo remarcó que la información pública debe ser “completa, adecuada, veraz y en tiempo oportuno”. También señaló que conocer cómo se aplican las tasas permite controlar la gestión y verificar la relación entre los recursos que se recaudan y los servicios para los cuales fueron establecidos.

Ahora, el municipio deberá reunir y entregar la documentación solicitada dentro del plazo fijado por la Justicia.