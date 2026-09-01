Tres sobres y US$150.000: qué dijo una empresa en el juicio de los Cuadernos

Ibarra declaró que conoció los detalles de los pagos a través de Miguel Marconi, otro directivo de Supercemento.
Raúl Ibarra declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal N°7, en el juicio por los Cuadernos de las Coimas.
Raúl Ibarra declaró que otro directivo de la constructora entregó tres sobres de unos US$50.000 a un hombre identificado como “Nelson”, por pedido de un integrante del directorio.
El empresario Raúl Ibarra, integrante de la constructora Supercemento, ratificó este martes ante el Tribunal Oral Federal N°7 que la empresa entregó alrededor de US$150.000 durante el período kirchnerista, en tres pagos destinados a "la campaña", según le informó otro directivo de la compañía.
Ibarra declaró en el juicio oral por el caso de los Cuadernos de las Coimas y señaló que los pagos fueron realizados por Miguel Marconi, también directivo de la compañía y uno de los acusados en el proceso. Según su testimonio, Marconi le contó que había entregado tres sobres con aproximadamente US$ 50.000 cada uno.
Las entregas, de acuerdo con lo relatado por Ibarra, se realizaron en las oficinas de Supercemento, ubicadas en la calle 3 de Febrero 2750. El dinero habría sido recibido por una persona identificada como “Nelson”, que la acusación vincula con Nelson Lazarte, quien era señalado como colaborador de Roberto Baratta.
“Me dijo [Marconi] que eran aportes para la campaña”, declaró Ibarra al responder sobre el motivo de los pagos.
El empresario explicó que al momento de las entregas se encontraba en el exterior y que fue Marconi quien concretó las operaciones. Según su relato, el pedido original habría surgido de Francisco Moresco, otro integrante del directorio de Supercemento, quien murió en 2018 y había sido procesado en la causa.
“Marconi me contó que Moresco le dijo que lo habían llamado y que tenía que entregar un sobre. Creo que fue en el 2015. Esto sucedió tres veces”, explicó Ibarra durante su declaración.
Ibarra había sido indagado durante la etapa de instrucción por el entonces juez Claudio Bonadio, pero no fue procesado en la causa.
La constructora también aparece mencionada en otros testimonios incorporados al expediente. Miguel Marconi, en calidad de arrepentido, reconoció los tres pagos a “Nelson”, aunque atribuyó la decisión a Moresco.
En cambio, el financista Ernesto Clarens declaró que Supercemento entregaba regularmente el 3% de los certificados cobrados y que esos pagos eran canalizados a través de Marconi, pero este último solo reconoció los tres pagos mencionados.
Según la acusación fiscal, el esquema investigado tenía en la cima a Néstor y Cristina Kirchner y contaba con funcionarios del Ministerio de Planificación e intermediarios vinculados a empresarios y contratistas del Estado.
También declaró Franco Gagliardo, empresario de Obring, quien contó que mantuvo un encuentro con Ernesto Clarens después de participar de una licitación. Según relató, el financista le había dado a entender que podía ayudarlo, pero “nada estuvo claro. No hubo nada concreto”.
El empresario había sido imputado durante la investigación, pero posteriormente fue sobreseído.
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