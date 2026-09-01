Tres sobres y US$150.000: qué dijo una empresa en el juicio de los Cuadernos

Un pago que, según el testimonio, se repitió tres veces

El empresario explicó que al momento de las entregas se encontraba en el exterior y que fue Marconi quien concretó las operaciones. Según su relato, el pedido original habría surgido de Francisco Moresco, otro integrante del directorio de Supercemento, quien murió en 2018 y había sido procesado en la causa.

“Marconi me contó que Moresco le dijo que lo habían llamado y que tenía que entregar un sobre. Creo que fue en el 2015. Esto sucedió tres veces”, explicó Ibarra durante su declaración.

Ibarra había sido indagado durante la etapa de instrucción por el entonces juez Claudio Bonadio, pero no fue procesado en la causa.

Supercemento fue mencionada por Miguel Marconi y Ernesto Clarens en sus declaraciones durante la investigación.

La constructora también aparece mencionada en otros testimonios incorporados al expediente. Miguel Marconi, en calidad de arrepentido, reconoció los tres pagos a “Nelson”, aunque atribuyó la decisión a Moresco.

En cambio, el financista Ernesto Clarens declaró que Supercemento entregaba regularmente el 3% de los certificados cobrados y que esos pagos eran canalizados a través de Marconi, pero este último solo reconoció los tres pagos mencionados.

Según la acusación fiscal, el esquema investigado tenía en la cima a Néstor y Cristina Kirchner y contaba con funcionarios del Ministerio de Planificación e intermediarios vinculados a empresarios y contratistas del Estado.

También declaró Franco Gagliardo, empresario de Obring, quien contó que mantuvo un encuentro con Ernesto Clarens después de participar de una licitación. Según relató, el financista le había dado a entender que podía ayudarlo, pero “nada estuvo claro. No hubo nada concreto”.

El empresario había sido imputado durante la investigación, pero posteriormente fue sobreseído.