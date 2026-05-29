Caso Agostina Vega: analizan mensaje que recibió la mamá y peritan la casa del único detenido

La mujer cambió de abogado y ahora la querella es representada por Carlos Nayi, quien informó que, con la prueba que hay hasta el momento en la causa, se puede decir que la adolescente “está en Córdoba”.

En tanto, la abuela de Agostina afirma que la familia está viviendo "un horror" tras la desaparición de la adolescente.

"Yo no sé qué decirle a esa persona. No puedo mirar ni su foto. No puedo ver la televisión cuando pasan sus imágenes. Porque no me imagino esa persona con mi nieta", expresó al referirse a Diego Barrelier, el único detenido en el marco de la investigación.

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“Ella fue engañada. Ella nunca salía sola. Ella no se iba ni en un remis, no se iba lejos. Siempre estaba alrededor de la casa. Por eso nos extrañó de que ella, cuando la vimos en la filmación del video, que ella cruzara a tomar un remis”, remarcó.

Cuando se le consultó si su nieta había tenido contactos telefónicos anteriores con Barrelier, la mujer respondió: "No sabemos. Ese día mi hija asegura que no. Pero no sabemos si él la contactó o la contactaba de alguna u otra forma. Eso está en análisis de las personas que están investigando".

Este jueves, el único detenido en la pesquisa, Claudio Gabriel Barrelier, declaró y "sostuvo el relato del auto rojo y que la nena que se ve en el video es su hija", con relación a las imágenes difundidas en las últimas horas.

Peritan la casa del único detenido

La casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, es peritada casi una semana después por parte de profesionales del Ministerio Público Fiscal.

Conforme a las imágenes dadas a conocer, peritos del MPF se encuentran levantando huellas en la puerta de ingreso a la vivienda de Barrelier, por lo que la Policía valló el lugar para preservarlo, pese a que ya pasaron seis días de la última vez que se la vio a la adolescente.

CASA DETENIDO AGUSTINA VEGA

El allanamiento al domicilio del acusado recién se llevó a cabo el miércoles después de su detención cuando efectivos policiales, el escuadrón de canes y del MPF se acercaron al lugar para concretar la inspección.