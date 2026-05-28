Allanaron el domicilio del único sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos llevaron adelante este miércoles una manifestación en la intersección de avenida Alem y Rancagua, en barrio Mosconi, para exigir la aparición de Agostina, vista por última vez el sábado pasado.

Por otro lado, Melisa Heredia, madre de la adolescente, le pidió a Barrelier que “Me devuelva a mi hija”, y expresó: “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, en declaraciones al canal Todo Noticias.

“A Agostina la tienen escondida en algún lado porque ya hubiese buscado la forma de comunicarse. Ella nunca estaba lejos de su familia, ni de su mamá ni de sus abuelos”, sostuvo Melisa, quien además reveló que el detenido conocía a Agostina por ser cercano al entorno familiar, situación que habría facilitado el encuentro del último sábado.

Sobre el teléfono celular de la menor, explicó que la noche del sábado 23 de mayo intentó comunicarse dos veces con ella y en una de las llamadas le cortaron. Desde entonces, el aparato permanece apagado.