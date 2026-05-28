Allanaron el domicilio del único sospechoso por la desaparición de Agostina Vega

Claudio Barrelier es el principal sospechoso de la desaparición de la menor, fue detenido en las últimas horas.
El fiscal Raúl Garzón dispuso este miércoles un allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier, el único acusado detenido por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que es intensamente buscada desde hace cuatro días en la ciudad de Córdoba y zonas cercanas.
El operativo fue realizado por efectivos de la Policía de Córdoba y personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) en el domicilio del sospechoso, situado en barrio Cofico, en el marco de una causa por privación ilegítima de la libertad. Además, se concretaron otros procedimientos en diferentes sectores de la capital provincial.
Barrelier, de 33 años, habría estado con la menor antes de que se perdiera su rastro, según indicaron fuentes judiciales. En paralelo, las autoridades activaron el Alerta Sofía para difundir el caso en todo el país.
Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos llevaron adelante este miércoles una manifestación en la intersección de avenida Alem y Rancagua, en barrio Mosconi, para exigir la aparición de Agostina, vista por última vez el sábado pasado.
Por otro lado, Melisa Heredia, madre de la adolescente, le pidió a Barrelier que “Me devuelva a mi hija”, y expresó: “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte, toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, en declaraciones al canal Todo Noticias.
“A Agostina la tienen escondida en algún lado porque ya hubiese buscado la forma de comunicarse. Ella nunca estaba lejos de su familia, ni de su mamá ni de sus abuelos”, sostuvo Melisa, quien además reveló que el detenido conocía a Agostina por ser cercano al entorno familiar, situación que habría facilitado el encuentro del último sábado.
Sobre el teléfono celular de la menor, explicó que la noche del sábado 23 de mayo intentó comunicarse dos veces con ella y en una de las llamadas le cortaron. Desde entonces, el aparato permanece apagado.