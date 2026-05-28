Desaparición de Agostina Vega: el video que la muestra entrando a la casa del detenido en Córdoba

Además, el sospechoso afirmó que posteriormente vio a la adolescente subir a un Volkswagen Gol rojo en inmediaciones de Urquiza y Avellaneda. Sin embargo, la aparición del video debilitó esa versión y reforzó las sospechas en su contra.

La grabación ya fue incorporada al expediente que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el caso bajo la carátula de privación ilegítima de la libertad.

A partir de esta prueba, la Justicia profundizó los allanamientos y peritajes en distintos puntos de Córdoba. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió después de que la adolescente ingresara a la vivienda del acusado.