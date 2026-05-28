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Desaparición de Agostina Vega: el video que la muestra entrando a la casa del detenido en Córdoba

La grabación contradice la versión inicial de Claudio Gabriel Barrelier, el principal sospechoso por la desaparición de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una prueba clave en la investigación por la desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el último sábado.

Las imágenes muestran el momento en que la menor llega junto a Claudio Gabriel Barrelier a una vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico. En la secuencia se observa cómo ambos ingresan al domicilio.

El video que muestra el momento en que Agostina Vega entró a la

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El registro contradice la primera declaración que había dado Barrelier ante la Justicia antes de ser detenido. Según había asegurado, Agostina se había bajado del remís en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo y luego se retiró sola caminando.

Además, el sospechoso afirmó que posteriormente vio a la adolescente subir a un Volkswagen Gol rojo en inmediaciones de Urquiza y Avellaneda. Sin embargo, la aparición del video debilitó esa versión y reforzó las sospechas en su contra.

La grabación ya fue incorporada al expediente que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón, quien investiga el caso bajo la carátula de privación ilegítima de la libertad.

A partir de esta prueba, la Justicia profundizó los allanamientos y peritajes en distintos puntos de Córdoba. Los investigadores buscan determinar qué ocurrió después de que la adolescente ingresara a la vivienda del acusado.

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