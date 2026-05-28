Desaparición de Agostina Vega: habló el remisero que la llevó hasta la casa del acusado

Ariel indicó que esa respuesta le generó cierta tranquilidad y que luego la adolescente le explicó el motivo del viaje: “Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa”.

El remisero sostuvo además que Agostina “estaba contenta, hablando y que no usó el celular” en ningún momento del viaje.

El momento del encuentro con el acusado

Al llegar al punto acordado, Ariel observó al hombre que esperaba a la menor. “Me dice: ‘ahí te viene a pagar ese chico’. Lo veo con campera negra y una gorra”, recordó sobre el momento en que apareció el acusado.

El conductor contó que el hombre quiso saber el valor del viaje y que él le respondió que eran $11.300. Según detalló, el sospechoso aseguró que no tenía el dinero suficiente e incluso le entregó un dólar para completar el pago.

Para el remisero, ese instante fue el más extraño de todo el recorrido. “No me miraba la cara, se puso de costado y estaba encapuchado”, comentó al describir la actitud del hombre.

Aun así, explicó que Agostina bajó del auto sin señales de miedo. “La nena se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”, relató.

Horas después, mientras miraba el partido entre Belgrano y River, Ariel vio en redes sociales la búsqueda de la adolescente y comprendió que él había realizado ese viaje. “Ahí me doy cuenta de que la llevé yo”, contó.

El chofer señaló que logró contactar a la madre de Agostina y le brindó detalles sobre el recorrido. “Le pregunto: ‘¿Es tu nena la que está desaparecida?’ y le cuento que la llevé hasta Fragueiro y Campillo”, recordó.

Con el correr de los días, Ariel reconoció sentirse afectado por la situación. “Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así. Me da bronca no haber reaccionado en el momento”, lamentó.