Desaparición de Agostina Vega: habló el remisero que la llevó hasta la casa del acusado

Ariel, el chofer que trasladó a la adolescente de 14 años hasta el barrio Cofico, contó cómo fue el viaje y aseguró que la menor “estaba contenta” antes de encontrarse con Claudio Gabriel Barrelier.
Ariel, el remisero que trasladó a Agostina Vega desde el barrio General Mosconi hasta Cofico, donde reside el detenido Claudio Gabriel Barrelier, habló por primera vez desde el inicio de la investigación y relató cómo fueron los minutos previos al encuentro entre la adolescente y el acusado.
El chofer recordó que el sábado 23 de mayo, cerca de las 22.30, la joven salió de su casa, cruzó hacia una parada de remises y pidió un viaje hacia la zona norte de Córdoba. “Me pasa la dirección, pero cuando se sube la vuelvo a preguntar sobre el lugar porque me llamó la atención”, explicó.
Según contó, durante el trayecto comenzó a hacerle preguntas porque le sorprendía la distancia del recorrido. “Le consulto qué edad tenía, su nombre, de dónde era y ella me dice que era la nieta de Miguel”, relató.
Ariel indicó que esa respuesta le generó cierta tranquilidad y que luego la adolescente le explicó el motivo del viaje: “Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá para hacerle una sorpresa”.
El remisero sostuvo además que Agostina “estaba contenta, hablando y que no usó el celular” en ningún momento del viaje.
Al llegar al punto acordado, Ariel observó al hombre que esperaba a la menor. “Me dice: ‘ahí te viene a pagar ese chico’. Lo veo con campera negra y una gorra”, recordó sobre el momento en que apareció el acusado.
El conductor contó que el hombre quiso saber el valor del viaje y que él le respondió que eran $11.300. Según detalló, el sospechoso aseguró que no tenía el dinero suficiente e incluso le entregó un dólar para completar el pago.
Para el remisero, ese instante fue el más extraño de todo el recorrido. “No me miraba la cara, se puso de costado y estaba encapuchado”, comentó al describir la actitud del hombre.
Aun así, explicó que Agostina bajó del auto sin señales de miedo. “La nena se bajó y se fue caminando con él, iba con confianza, como si fuese un pariente”, relató.
Horas después, mientras miraba el partido entre Belgrano y River, Ariel vio en redes sociales la búsqueda de la adolescente y comprendió que él había realizado ese viaje. “Ahí me doy cuenta de que la llevé yo”, contó.
El chofer señaló que logró contactar a la madre de Agostina y le brindó detalles sobre el recorrido. “Le pregunto: ‘¿Es tu nena la que está desaparecida?’ y le cuento que la llevé hasta Fragueiro y Campillo”, recordó.
Con el correr de los días, Ariel reconoció sentirse afectado por la situación. “Estoy decepcionado porque no esperaba que esto termine así. Me da bronca no haber reaccionado en el momento”, lamentó.
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