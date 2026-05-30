Encontraron el cuerpo de una adolescente desaparecida en Eldorado

Con la denuncia radicada, se activaron los protocolos de búsqueda y comenzó un operativo para localizar a la joven. Sin embargo, menos de 24 horas después, la pesquisa dio un giro dramático.

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El jueves por la noche, un vecino del barrio El Tucán, ubicado en el Kilómetro 4 de Eldorado, alertó a la Policía por un fuerte olor nauseabundo que provenía de una obra en construcción abandonada. Una patrulla acudió al lugar y, tras inspeccionar el predio, cubierto por malezas y rodeado de terrenos baldíos, encontró el cuerpo de una mujer dentro de una cámara séptica situada en la parte posterior del inmueble.

La escena fue preservada de inmediato mientras llegaban las autoridades judiciales y los peritos. La jueza de Instrucción María Laura Rodríguez supervisó personalmente las tareas realizadas por efectivos de la Policía Científica y por integrantes de los Bomberos Voluntarios de Eldorado, quienes participaron en la extracción del cadáver.

Habría sido estrangulada

El examen preliminar efectuado por el médico policial determinó que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y que la muerte se habría producido entre siete y ocho días antes del hallazgo. Además, los investigadores detectaron un trozo de sábana anudado alrededor del cuello de la víctima, un elemento que alimenta la principal hipótesis de trabajo: que la adolescente fue asesinada mediante estrangulamiento.

Los peritos también habrían encontrado indicios que permiten suponer, al menos en esta etapa inicial de la investigación, que el crimen se cometió en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo y que no se trató de un cadáver trasladado posteriormente.

La identidad de la víctima fue confirmada durante la madrugada de ayer mediante el reconocimiento fotográfico realizado por su madre. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Posadas, donde especialistas del Cuerpo Médico Forense llevarán adelante la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa de muerte, la fecha aproximada del fallecimiento y otros detalles relevantes para la causa.

La investigación

Mientras tanto, los investigadores avanzan en la identificación y localización de personas que frecuentaban la construcción abandonada. Fuentes del caso indicaron que el inmueble solía ser utilizado como punto de reunión por personas en situación de calle y también por individuos con problemas de consumo de sustancias.

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La Policía ya cuenta con información sobre algunos de los habituales concurrentes al lugar y analiza distintos testimonios para reconstruir los movimientos de la adolescente durante los días previos a su muerte.

Por disposición de la jueza Rodríguez, continúan las diligencias investigativas y las pericias complementarias. Los resultados de la autopsia serán determinantes para orientar la pesquisa y establecer responsabilidades en un caso que conmociona a la comunidad de Eldorado y a toda la provincia de Misiones.