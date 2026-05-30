Encontraron el cuerpo de una adolescente desaparecida en Eldorado

La adolescente, de 17 años, fue encontrada sin vida en una construcción abandonada del barrio El Tucán, en la ciudad misionera de Eldorado.
La investigación por la desaparición de una adolescente en la ciudad misionera de Eldorado tuvo un desenlace trágico. Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, fue hallada muerta en una construcción abandonada del barrio El Tucán y los primeros indicios recolectados en la escena apuntan a que podría haber sido estrangulada.
La Justicia aguarda ahora los resultados de la autopsia para confirmar la causa de muerte y avanzar en el esclarecimiento del caso.
La joven había sido vista por última vez el 17 de mayo. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, ese día permanecía en su vivienda junto a su hermana de diez años mientras su madre asistía a su padre, internado en el Hospital Samic de Eldorado.
De acuerdo con el relato de la niña, al caer la tarde Dulce salió de la casa con destino a una iglesia cercana y nunca regresó. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la adolescente se ausentaba ocasionalmente de su hogar durante algunos días, una circunstancia que habría influido para que la denuncia formal por su desaparición se realizara recién este miércoles en la Comisaría de la Mujer de Eldorado.
Con la denuncia radicada, se activaron los protocolos de búsqueda y comenzó un operativo para localizar a la joven. Sin embargo, menos de 24 horas después, la pesquisa dio un giro dramático.
El jueves por la noche, un vecino del barrio El Tucán, ubicado en el Kilómetro 4 de Eldorado, alertó a la Policía por un fuerte olor nauseabundo que provenía de una obra en construcción abandonada. Una patrulla acudió al lugar y, tras inspeccionar el predio, cubierto por malezas y rodeado de terrenos baldíos, encontró el cuerpo de una mujer dentro de una cámara séptica situada en la parte posterior del inmueble.
La escena fue preservada de inmediato mientras llegaban las autoridades judiciales y los peritos. La jueza de Instrucción María Laura Rodríguez supervisó personalmente las tareas realizadas por efectivos de la Policía Científica y por integrantes de los Bomberos Voluntarios de Eldorado, quienes participaron en la extracción del cadáver.
El examen preliminar efectuado por el médico policial determinó que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y que la muerte se habría producido entre siete y ocho días antes del hallazgo. Además, los investigadores detectaron un trozo de sábana anudado alrededor del cuello de la víctima, un elemento que alimenta la principal hipótesis de trabajo: que la adolescente fue asesinada mediante estrangulamiento.
Los peritos también habrían encontrado indicios que permiten suponer, al menos en esta etapa inicial de la investigación, que el crimen se cometió en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo y que no se trató de un cadáver trasladado posteriormente.
La identidad de la víctima fue confirmada durante la madrugada de ayer mediante el reconocimiento fotográfico realizado por su madre. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Posadas, donde especialistas del Cuerpo Médico Forense llevarán adelante la autopsia que permitirá establecer con precisión la causa de muerte, la fecha aproximada del fallecimiento y otros detalles relevantes para la causa.
Mientras tanto, los investigadores avanzan en la identificación y localización de personas que frecuentaban la construcción abandonada. Fuentes del caso indicaron que el inmueble solía ser utilizado como punto de reunión por personas en situación de calle y también por individuos con problemas de consumo de sustancias.
La Policía ya cuenta con información sobre algunos de los habituales concurrentes al lugar y analiza distintos testimonios para reconstruir los movimientos de la adolescente durante los días previos a su muerte.
Por disposición de la jueza Rodríguez, continúan las diligencias investigativas y las pericias complementarias. Los resultados de la autopsia serán determinantes para orientar la pesquisa y establecer responsabilidades en un caso que conmociona a la comunidad de Eldorado y a toda la provincia de Misiones.
comentar