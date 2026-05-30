Córdoba: sigue la búsqueda de Agostina Vega y realizan nuevos rastrillajes

fordka El Ford Ka presuntamente utilizado por el único detenido en la causa.

Caso Agostina Vega: el detenido admitió que la chica entró en su casa

Claudio Barrelier, el hombre que se encuentra detenido por la desaparición de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, declaró por segunda vez en las últimas horas, mientras que los rastrillajes continuaron en un descampado de 240 hectáreas, lugar reconocido por el imputado.

El hombre, de 33 años, prestó testimonio ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales 2 de la capital provincial y estuvo acompañado por su defensor, Jorge Sánchez Del Bianco. El letrado sostuvo que “Barrelier reconoció que es Agostina la del video”, cuando en un principio señaló que la nena que se ve en dicha filmación era su hija.

“Mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”, expresó Sánchez Del Banco en diálogo con TN, al tiempo que agregó que la joven “utilizó su celular” en la vivienda del acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

agostina vega Claudio Barrelier se encuentra detenido tras la desaparición de Agostina Vega en Córdoba.

Ayer, en tanto, se realizó una nueva marcha encabezada por la madre de la menor para reclamar el hallazgo con vida en la que familiares, amigos y allegados exhibieron carteles con el rostro de Agostina. Tras recorrer varias cuadras, Melisa Heredia -madre de la adolescente- se descompensó debido a que lleva varios días sin comer y dormir, motivo por el que fue trasladada en una ambulancia a un hospital de la zona, aunque su padre confirmó que ya estaba bien.

Asimismo, la Fiscalía analiza un mensaje que la madre de Agostina Vega recibió en las últimas horas y que podría ser clave para la investigación a una semana de su desaparición. Desde el entorno de la causa sostienen que la menor está en Córdoba y con vida. “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”, es el mensaje que llegó al celular de Melisa, la mamá de la adolescente, por lo que de manera inmediata se trasladó hasta la Policía para incorporarlo a la investigación.