Caso Facundo Moyano: declaran la madre y la hermana de Candela Arizaga

Según explicó su defensor, la nueva presentación no habría comprometido a Moyano. “No comprometió a Moyano, no se habló del consumo de sustancias. Dijo que no hubo violencia de género”, sostuvo Herrera.

La joven también habría solicitado que se levantaran las restricciones de contacto que fueron impuestas entre ambos, pero el pedido volvió a ser rechazado. De esta manera, Moyano y Arizaga continúan sin poder comunicarse mientras avanza la investigación.

Qué dijeron los testigos

Entre los testimonios que ya forman parte del expediente se encuentra el del vecino Atilio Carlos Cesari, quien vive en el piso 22 del edificio de avenida del Libertador. El hombre declaró el 4 de agosto y afirmó que nunca había ocurrido un episodio similar. También aseguró que durante ese fin de semana no escuchó “ningún tipo de movimientos ni gritos” provenientes del departamento del piso 21, donde se encontraban Moyano y Arizaga.

El personal de seguridad también fue consultado. Nelson David Maza declaró el 13 de agosto y respondió “no, ningún conflicto” cuando le preguntaron si había presenciado algún enfrentamiento entre la pareja. Ese mismo día, su compañero Juan Ramón Pavón fue consultado por la defensa sobre posibles situaciones de violencia y respondió: “No nunca”.

Otro testimonio incorporado fue el de la agente Alejandra Verón, quien tenía asignada una consigna policial. La mujer declaró el 18 de agosto y contó que Arizaga le preguntó por Moyano: “Candela me preguntó por ‘Facu’, me dijo ‘¿dónde está Facu? ¿Cómo está él?’”. Según su relato, la joven también le manifestó: “A mí no me hizo nada”.

La empleada doméstica Miriam García declaró el 20 de agosto y describió el vínculo que observaba entre ambos como “bueno, cariñoso, una pareja normal”. Además, sostuvo que Arizaga nunca le había contado que hubiera sido víctima de un episodio de violencia por parte de Moyano.

Con las declaraciones de la madre y la hermana de Arizaga, la fiscalía completará la ronda de testimonios solicitados. A partir de esos elementos, deberá evaluar las próximas medidas en una causa que continúa abierta y en la que todavía resta determinar si los hechos denunciados configuran un delito.