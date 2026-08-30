Violento asalto a Walter Hernández, ex campeón del Turismo Carretera

El expiloto fue sorprendido por una banda de al menos seis delincuentes en su campo de la zona de Mar del Plata, donde fue golpeado, le robaron dinero y objetos personales.
Walter Hernández, ex campeón del Turismo Carretera, sufrió un violento asalto en su campo de la zona de Mar del Plata. El hecho ocurrió este domingo, cuando al menos seis delincuentes irrumpieron en la propiedad con fines de robo, redujeron al expiloto y lo golpearon. Durante el ataque, los asaltantes se llevaron distintos elementos y escaparon en una Toyota SW4 perteneciente a la víctima.
Según trascendió, la banda mantuvo privado de su libertad a Hernández durante el asalto y lo obligó a subir a su propia camioneta antes de abandonar el lugar. Entre los objetos sustraídos habría aproximadamente un millón de pesos en efectivo, joyas, documentación personal y teléfonos celulares de las personas que se encontraban en la propiedad. Horas después, la camioneta fue encontrada incendiada.
La investigación intenta ahora identificar a los integrantes de la banda y reconstruir el recorrido realizado tras el robo. El ingreso violento al campo y el hallazgo de la Toyota SW4 incendiada son dos de los principales elementos analizados por los investigadores. Por el momento, se trabaja sobre distintas pistas para determinar cómo actuaron los delincuentes y establecer si contaron con información previa sobre la propiedad.
Hernández es una figura reconocida del automovilismo argentino y se consagró campeón del Turismo Carretera en 1993, durante una extensa trayectoria que tuvo especial protagonismo en la década del 90. El expiloto se retiró posteriormente de la actividad profesional. Mientras continúa la investigación por el asalto, las autoridades buscan avanzar en la identificación y localización de los responsables.
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