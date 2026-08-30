Violento asalto a Walter Hernández, ex campeón del Turismo Carretera

La investigación intenta ahora identificar a los integrantes de la banda y reconstruir el recorrido realizado tras el robo. El ingreso violento al campo y el hallazgo de la Toyota SW4 incendiada son dos de los principales elementos analizados por los investigadores. Por el momento, se trabaja sobre distintas pistas para determinar cómo actuaron los delincuentes y establecer si contaron con información previa sobre la propiedad.