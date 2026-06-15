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Femicidio de Agostina Vega: declaran los tres detenidos

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani fueron citados por el fiscal Raúl Garzón por el crimen de la adolescente en Córdoba.

Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani prestarán declaración indagatoria este martes ante el fiscal Raúl Garzón, en el marco del caso que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años brutalmente asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba.

Fuentes del caso informaron que los tres acusados y sus respectivos defensores concurrirán a los Tribunales provinciales, a fin de dar explicaciones por sus presuntas participaciones en el crimen de la menor.

Agostina vega

De acuerdo con la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses y ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía hacia Instituto.

ADEMÁS: Caso Agostina Vega: el video de Claudio Barrelier y Soledad Andreani tras el femicidio

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se habría cometido el crimen y que, a través de ese vínculo, tomó contacto tanto con Agostina como con su madre.

Para la fiscalía cada uno cumplió un rol y Barrelier no pudo estar solo en este aberrante femicidio. Andreani, ex pareja del principal sindicado, es apuntada por prestarle su auto Ford Ka negro con el que el hombre trasladó el cuerpo de Agostina hasta el descampado, el cual lavó luego de que se lo haya devuelto. Asimismo, aparecieron videos en los que se los ve juntos después del femicidio.

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