Caso Loan Peña: el excomisario Maciel aseguró que el niño fue atropellado y apuntó a tres acusados

Sobre la tía del pequeño, Maciel aseguró que comenzó a sospechar de ella desde el 13 de junio y sostuvo que había pedido que fuera detenida. “Si me hubiesen escuchado todo esto no pasaba”, afirmó.

También le habló directamente durante su declaración y le pidió que, si fue amenazada o amedrentada, lo manifestara ante el tribunal. “Acá le habla un preso igual que usted que quiere la verdad, padres y una sociedad que necesitan respuestas”, expresó.

Maciel acusó además a Laudelina de haber desviado los lugares donde se realizaban los rastrillajes. “¿Sabe el mal que le hizo a la causa? Me hizo ir a constatar miles de lugares porque se le ocurrió a usted. Tengo memoria”, cuestionó.

En ese sentido, también sostuvo que el botín de Loan fue plantado para desviar la búsqueda y señaló que Pérez y Caillava habrían participado de esa maniobra. “La finalidad fue para desviar la búsqueda y no saber la verdad”, afirmó.

Respecto de Pérez, Maciel recordó que el 13 de junio le había mencionado la posibilidad de que una oveja hubiera atropellado a Loan. También hizo referencia a un mensaje en el que se preguntaba por qué buscaban a un niño y no a un cuerpo.

A partir de esos elementos, el excomisario sostuvo que no tiene dudas sobre su hipótesis: “Esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan”.

Qué dijo Maciel sobre su actuación

Durante su declaración, el excomisario también explicó qué hizo el día de la desaparición. Contó que el 13 de junio fue a la comisaría, controló los movimientos habituales y luego regresó a su casa para dormir la siesta, ya que estaba de franco, aunque permanecía a disposición las 24 horas.

Según relató, desde el comienzo participó de la búsqueda y se concentró en las declaraciones realizadas en el lugar. A la noche, indicó, ya había cerca de 150 efectivos desplegados en la zona.

Maciel insistió en que actuó conforme a la ley y negó haber participado de una organización criminal o de maniobras de encubrimiento. También rechazó cualquier relación con la presunta adulteración del libro de guardia o con una eventual intervención para que otro funcionario lo modificara.

En el cierre de su declaración, miró a María Noguera, la mamá de Loan, y le pidió perdón por no haber podido encontrar a su hijo.