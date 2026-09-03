Caso Loan Peña: Walter Maciel pidió declarar y crece la expectativa por el pacto de silencio

El excomisario será el primer acusado en hablar durante el juicio por la desaparición del niño. Declarará el próximo jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.
El juicio por la desaparición de Loan Peña sumó un giro inesperado luego de que el excomisario Walter Maciel pidiera declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Su decisión generó expectativa entre las partes, ya que será el primer acusado de los siete imputados en romper el silencio durante el debate.
Este jueves se llevará adelante una nueva audiencia, en la que está previsto que declaren Vanina Soledad Escobar, María Isabel González, Matías Agustín Fernández y Belén Nazarena Goya. Una de las testigos estuvo vinculada a los momentos posteriores a la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en Corrientes.
Mientras avanzan las audiencias, el abogado de Maciel, Richard Vallejos, comunicó este miércoles a los jueces que su defendido prestará declaración el jueves 10 de septiembre.
De esta manera, Maciel se convertirá en el primero de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan en comparecer ante el tribunal durante el juicio oral y público, que se desarrolla en el Escuadrón Nº 48 de Gendarmería Nacional.
La decisión abrió un nuevo interrogante en torno a la investigación: qué información podría aportar Maciel y si su declaración puede modificar el escenario del juicio. Hasta el momento, los acusados no habían declarado en el debate.
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.
La expectativa ahora estará puesta en la declaración de Maciel, prevista para la próxima semana, y en la posibilidad de que su testimonio aporte nuevos elementos sobre lo ocurrido con el niño.
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