Caso Loan Peña: Walter Maciel pidió declarar y crece la expectativa por el pacto de silencio

La decisión abrió un nuevo interrogante en torno a la investigación: qué información podría aportar Maciel y si su declaración puede modificar el escenario del juicio. Hasta el momento, los acusados no habían declarado en el debate.

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez en el paraje El Algarrobal. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

La expectativa ahora estará puesta en la declaración de Maciel, prevista para la próxima semana, y en la posibilidad de que su testimonio aporte nuevos elementos sobre lo ocurrido con el niño.