Detuvieron al joven acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

Se trata de Elías Barrionuevo, que fue arrestado en la zona de General Rodríguez. Está sospechado de asesinar a tiros a Camila Ruth Castro y herir a su padre.
Un joven de 19 años, acusado de haber asesinado a su novia de 18 durante una discusión en la localidad bonaerense de Ituzaingó, fue detenido este miércoles en General Rodríguez. El arresto se produjo luego de haber sido localizado en la vía pública por la ubicación de su teléfono celular.
Un grupo de efectivos de la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos en la zona, hasta que dieron con Elías Barrionuevo. Además, fueron detenidos Héctor Nahuel Lobo y Carlos Míguez, ambos por encubrimiento, ya que le dieron albergue el mismo día del hecho.
Barrionuevo está acusado de matar a tiros a su novia, Camila Ruth Castro, en medio de una fuerte discusión que se generó sobre la calle Almagro al 2.500, en Ituzaingó. Allí también hirió en ambas piernas al padre de la chica, Jorge Castro, que se encuentra fuera de peligro.
La víctima fue trasladada al Hospital de esa localidad, donde se constató su fallecimiento, mientras que su papá también fue ingresado en el mismo centro asistencial.
Luego del crimen, Barrionuevo se escapó, aunque varios testigos lo ubicaron en la zona de Merlo, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la intervención de su línea telefónica. Tras una serie de allanamientos fue ubicado en General Rodríguez, en el cruce de Bolivia y Mercedes.
La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón. Con el arresto de Barrionuevo, quien quedó alojado en la DDI del partido mencionado, la Justicia deberá avanzar ahora con las medidas correspondientes para esclarecer el crimen.
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