Detuvieron al joven acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

Luego del crimen, Barrionuevo se escapó, aunque varios testigos lo ubicaron en la zona de Merlo, por lo que el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la intervención de su línea telefónica. Tras una serie de allanamientos fue ubicado en General Rodríguez, en el cruce de Bolivia y Mercedes.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón. Con el arresto de Barrionuevo, quien quedó alojado en la DDI del partido mencionado, la Justicia deberá avanzar ahora con las medidas correspondientes para esclarecer el crimen.