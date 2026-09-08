Caso Loan Peña: Laudelina declaró, se quebró y pidió perdón por las mentiras en el juicio

La tía del menor rompió el silencio ante el Tribunal, negó haber participado del supuesto accidente y apuntó contra el excomisario Walter Maciel y el abogado José Codazzi.
Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, declaró este martes ante el Tribunal Federal de Corrientes en el juicio por la desaparición del menor. La mujer, acusada por la presunta sustracción y ocultamiento de su sobrino, se quebró varias veces durante su testimonio, pidió perdón por las mentiras que había dicho y aseguró que no tuvo participación en el supuesto accidente ni en el ocultamiento de un botín.
Antes de comenzar, Laudelina pidió que los demás acusados no estuvieran presentes en la sala mientras declaraba. El Tribunal hizo lugar al pedido y los imputados fueron retirados, mientras que los abogados permanecieron en la audiencia. Los padres de Loan, María y José, sí estuvieron presentes y escucharon el relato de la mujer.
"Pido perdón por las mentiras, no fueron intención mía, fueron de José Codazzi. Del tema accidente y del botín, no tuve nada que ver", sostuvo Laudelina al comenzar su declaración. De esta manera, se convirtió en la primera acusada de la causa principal en romper el denominado pacto de silencio.
La mujer reconstruyó las horas previas a la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cerca de 9 de Julio, Corrientes. Recordó que ese día había varias personas reunidas en la casa de su madre, Catalina, y relató cómo los chicos fueron hacia el sector donde se encontraban los naranjos.
Según su testimonio, en un momento regresó hacia la casa y poco después recibió un llamado de Antonio Benítez. "Fijate si llegó Loan, porque se fue solo", aseguró que le dijo. A partir de entonces comenzó la búsqueda del menor.
Durante el relato sobre las primeras horas de búsqueda, Laudelina volvió a quebrarse y lloró al recordar el accionar del entonces comisario Walter Maciel. Según contó, cuando acudieron a la comisaría le dijeron inicialmente que debían esperar para realizar la denuncia porque todavía no habían pasado determinadas horas.
Laudelina también recordó un episodio ocurrido durante la madrugada, cuando en la comisaría se habría escuchado por radio que Loan había sido encontrado con vida y estaba asustado. "Todos estábamos contentos", relató. Según su versión, Maciel salió del lugar para buscar al menor, pero regresó varias horas después y dijo que no lo habían encontrado.
La mujer también habló de las huellas encontradas durante los rastrillajes. Dijo que vio pequeñas pisadas que se hundían en el terreno y que luego aparecían marcas de pies descalzos. También relató que su hija Macarena encontró una zapatilla enterrada y se la entregó a Maciel para que fuera analizada por los peritos.
Otro de los momentos centrales de la declaración fue cuando Laudelina relató cómo apareció en escena el abogado José Codazzi. Según sostuvo, el letrado le dijo que existía un supuesto accidente que podía comprometerlos y que debían declarar antes de la llegada de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La mujer aseguró que Codazzi les indicó qué debían decir y que incluso las grabó mientras practicaban la versión del accidente. "Hasta hoy en día no entiendo el motivo", afirmó ante el Tribunal.
El juicio continuará durante los próximos días y el jueves 10 de septiembre está previsto que declare Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Su testimonio será seguido de cerca luego de las acusaciones y cuestionamientos formulados este martes por Laudelina.
comentar