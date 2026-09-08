Caso Loan Peña: Laudelina declaró, se quebró y pidió perdón por las mentiras en el juicio

Según su testimonio, en un momento regresó hacia la casa y poco después recibió un llamado de Antonio Benítez. "Fijate si llegó Loan, porque se fue solo", aseguró que le dijo. A partir de entonces comenzó la búsqueda del menor.

Laudelina apuntó contra Maciel

Durante el relato sobre las primeras horas de búsqueda, Laudelina volvió a quebrarse y lloró al recordar el accionar del entonces comisario Walter Maciel. Según contó, cuando acudieron a la comisaría le dijeron inicialmente que debían esperar para realizar la denuncia porque todavía no habían pasado determinadas horas.

Laudelina también recordó un episodio ocurrido durante la madrugada, cuando en la comisaría se habría escuchado por radio que Loan había sido encontrado con vida y estaba asustado. "Todos estábamos contentos", relató. Según su versión, Maciel salió del lugar para buscar al menor, pero regresó varias horas después y dijo que no lo habían encontrado.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio y todavía se desconoce su paradero.

La mujer también habló de las huellas encontradas durante los rastrillajes. Dijo que vio pequeñas pisadas que se hundían en el terreno y que luego aparecían marcas de pies descalzos. También relató que su hija Macarena encontró una zapatilla enterrada y se la entregó a Maciel para que fuera analizada por los peritos.

Otro de los momentos centrales de la declaración fue cuando Laudelina relató cómo apareció en escena el abogado José Codazzi. Según sostuvo, el letrado le dijo que existía un supuesto accidente que podía comprometerlos y que debían declarar antes de la llegada de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La mujer aseguró que Codazzi les indicó qué debían decir y que incluso las grabó mientras practicaban la versión del accidente. "Hasta hoy en día no entiendo el motivo", afirmó ante el Tribunal.

El juicio continuará durante los próximos días y el jueves 10 de septiembre está previsto que declare Walter Maciel, uno de los principales acusados en la causa. Su testimonio será seguido de cerca luego de las acusaciones y cuestionamientos formulados este martes por Laudelina.